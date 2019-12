Jan Tangerding Foto: Loom Jan Tangerding Foto: Loom

Michael Latz übernimmt ab dem 13. Januar eine neue Aufgabe in der Firmenzentrale der ECE in Hamburg wahr. Er wechsle ins strategische Marketing-Management des Unternehmens, heißt es in einer Mitteilung.

„Ich habe die Zeit in Bielefeld sehr genossen und bin dankbar für das hier Erlebte“, teilt Latz mit. Seine Nachfolge tritt Jan Tangerding am 7. Januar 2020 an. Er ist seit 2003 für die ECE als Center Manager tätig und leitete bereits die City-Galerie in Wolfsburg, die Schloss-Arkaden in Braunschweig und zuletzt das Breuningerland in Ludwigsburg.

Tangerding selbst sagt: „Ich freue mich darauf, am Standort Bielefeld zukünftig die Geschicke des schönen LOOM zu leiten, Bewährtes fortzuführen und neue Impulse zu setzen. “

Das Loom wurde im Oktober 2017 eröffnet. Zur Eröffnung am ersten Tag kamen damals nach Angaben des Unternehmens etwa 100.000 Besucher. Die Bauzeit betruf zwei Jahre. Es gibt 110 Läden auf vier Ebenen. Shoppingcenter-Betreiber ECE investierte 135 Millionen Euro in das Projekt. Zwischenzeitlich gab es immer wieder Leerstände .