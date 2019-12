Bielefeld (WB/sb). Der frühere „Bild“-Chefredakteur Kai Diekmann ist am Dienstag, 4. Februar, zu Gast beim Neujahrsempfang der Bielefelder CDU. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr im Kultur- und Kommunikationszentrum Sieker.

Der in Bielefeld aufgewachsene Diekmann machte sein Abitur an der Marienschule und begann damals seine journalistische Karriere beim WESTFALEN-BLATT. Nach 30 Jahren bei der „Bild“-Zeitung und im Axel-Springer-Verlag berät der 55-jährige Diekmann heute unter anderem Unternehmen und Politiker in Sachen digitaler Kommunikation. Beim vergangenen CDU-N­eujahrs­em­pfang im Januar 2019 war der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert zu Gast.