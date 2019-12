Bielefeld (WB). Zum siebten Mal veranstaltet das WESTFALEN-BLATT an diesem Freitag ein Weihnachtssingen. Beginn ist an diesem Freitag um 15.30 Uhr in der Süsterkirche. Stadtkantorin Ruth M. Seiler leitet das Singen. Gemeinsam möchten wir über den Gesang mit Ihnen in Weihnachtsstimmung kommen und einen kleinen Auffrischungskurs in Sachen Weihnachtslieder absolvieren.