Von Kerstin Sewöster

Doch genau das ist vor gut zwei Wochen passiert. „Eine 30 bis 40 Jahre alte Eiche wurde gefällt, und ich wurde vorher nicht informiert“, moniert Gabriele Pollmann, die am Wochenende den Adventsmarkt im Haus Salem dazu nutzte, um auf den Verlust aufmerksam zu machen.

„Ich fühle mich missachtet“

Sie hatte Grablichter an dem im Garten liegenden Stamm aufgestellt sowie Pappschilder, auf denen sie Auszüge aus dem Erbschaftsvertrag sowie Texte zum „Wert von Bäumen“ gedruckt hatte. „Ich fühle mich missachtet“, sagt Pollmann, die nun Schadenersatzforderungen stellen will. Sie habe Ranger Aaron Gellern den Baum begutachten lassen. Und nach dessen Aussage, sagt Pollmann, hätten nur einige trockene Äste herausgeschnitten werden müssen.

Ganz anders stellt sich die Situation für Schwester Claudia Fischer vom Verein der Freunde und Förderer von Haus Salem da. „Es war Gefahr im Verzug“, meint sie. Ohne vorherigen Sturm seien 30 Kilogramm schwere Äste herabgestürzt. „Unter dem Baum befindet sich eine Sitzgelegenheit, und er steht direkt an dem Weg zur Kapelle“, sagt Schwester Claudia.

„Das war lebensgefährlich, und wir haben die Verkehrssicherungspflicht“

Haus Salem sei zu diesem Zeitpunkt voll gewesen und sie haben sofortigen Handlungsbedarf gesehen. „Das war lebensgefährlich, und wir haben die Verkehrssicherungspflicht“, ergänzt sie. Fachleute hätten den Baum schließlich umgelegt. Frau Pollmann, der das Holz gehöre, sei vom Hausmeister informiert worden, wie Schwester Claudia betont. Als der Baum, der quer über dem Weg gelegen habe, nicht abgeholt wurde, habe man den Stamm zersägt und den Weg freigeschnitten. Und genau das ärgert Gabriele Pollmann zusätzlich: „Ich hatte einen Abnehmer für den ganzen Stamm, nicht für einzelne Stücke.“

Über die Höhe ihrer Schadenersatzforderung will Gabriele Pollmann sich nicht äußern. Schwester Claudia will von einem Gutachter auch die übrigen Bäume auf dem Grundstück prüfen lassen, um bei eventuell notwendigen Arbeiten die Besitzerin rechtzeitig informieren zu können. Zudem will sie einen neuen Baum in dem Garten pflanzen.