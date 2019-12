Die Initiative „Fridays for Future“ Bielefeld ruft für diesen Freitag erneut zu einer Fahrraddemo durch die Bielefelder Innenstadt auf. Foto: Bernhard Pierel/Archiv

Bielefeld (WB/hz). Mehr als 1400 Euro Spenden sind für den in Madrid festsitzenden Bielefelder Klimaradler Benjamin (26) und seinen Begleiter Lukas (18) aus dem Saarland eingegangen.

Inzwischen gebe es Hoffnung, dass die in Spaniens Hauptstadt bestohlenen Aktivisten (diese Zeitung berichtete) per Bus und Bahn nach Haus fahren könnten, heißt es von der Initiative „Fridays for Future“ Bielefeld. Benjamin werde voraussichtlich die Bahn nehmen, um mit seinem Rad zurück zu reisen.

Lukas, dem das Rennrad mit Zubehör gestohlen wurde, werde mit einem Fernbus fahren. An diesem Freitag ruft „Fridays for Future“ von 15.30 Uhr an ab dem Kesselbrink zur Fahrraddemo durch die Stadt auf. Die Veranstaltung ist den radelnden Klimaaktivisten Benjamin und Lukas gewidmet.