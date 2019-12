Von Bernd Bexte

Doch stehen die wahren Täter vor der I. Strafkammer? Selbst für Staatsanwalt Christopher York ist nicht klar, wer das Messer führte. Einer der Angeklagten „oder ein weiterer Täter“ habe zugestochen, verlas er zum Prozessauftakt die Anklageschrift. In der ersten Fassung von Ende September lautete der Vorwurf noch gemeinschaftlicher Mord. Doch dies ließ das Gericht nicht zu. Jetzt wird nur noch wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung mit Todesfolge verhandelt. „Wir teilen nicht die Annahme, dass es sich um einen gemeinschaftlichen Mord handelt“, gab der Vorsitzende Richter Dr. Georg Zimmermann eine erste Einschätzung ab. Mordmerkmale wie niedrige Beweggründe oder Heimtücke seien nicht zu erkennen, ebenso wenig ein Vorsatz. Es dürfte ein langwieriger Indizienprozess werden. Denn die Angeklagten Ismet A. (31) aus Herford und Ferhan A. (33) aus Hiddenhausen – das Landgericht hatte dessen Wohnort fälschlicherweise zunächst mit Lüdinghausen angegeben – werden zu den Vorwürfen schweigen.

Und da ist noch ein anonymer Brief, der bei den Ermittlern eingegangen war: Darin nimmt der unbekannte Urheber die Schuld auf sich. Allerdings habe das spätere Opfer das Messer selbst zum Tatort mitgebracht. Im Streit sei es ihm aus der Hand geschlagen worden – und dann zur Tatwaffe geworden.

Hintergrund der tödlichen Auseinandersetzung ist ein Streit um Geld: Raschad A. soll Ismet A., er ist türkischer Staatsbürger, 1200 Euro geschuldet haben. Am Tag vor der Tat soll das spätere Opfer seinem Gläubiger mit einem Schlag mit einem Quarzsandhandschuh das Nasenbein gebrochen haben. Die Brüder sollen beschlossen haben, sich an dem Deutsch-Libanesen zu rächen und ihn zu misshandeln. Am späten Abend des 30. Mai soll Ferhan A., er hat einen deutschen und einen türkischen Pass, das spätere Opfer zwecks Aussprache telefonisch zu einem Treffpunkt an einer zentralen Kreuzung in Hiddenhausen bestellt haben.

Die Anklage geht davon aus, dass die Brüder ihr Opfer zunächst mit einem Schlagstock traktierten und ihm eine Kopfwunde zufügten. „Jetzt kriegst Du Hurensohn, was Du verdienst“, hätten sie dabei ausgerufen. Dann sei Raschad A. gezielt mit einem Messer (Klingenlänge mindestens 15 Zentimeter) attackiert worden. Als das Opfer bereits auf dem Bauch am Boden lag, sei noch zehnmal auf ihn eingestochen worden. Raschad A. sei in wenigen Minuten verblutet.

Die Brüder waren kurz nach der Tat festgenommen worden. Sie sitzen seitdem in U-Haft. Der von einem starken Polizeiaufgebot gesicherte Prozess wird am 10. Januar fortgesetzt.