Von Kerstin Panhorst

Bielefeld (WB). Die Motoren dröhnen, der Geruch von Benzin hängt in der Luft. Und schon kommen die Mad Flying Bikes in die Arena. Die Besucher jubeln im Zirkuszelt und man weiß: Es muss bald wieder Weihnachten sein. Denn nicht nur Kerzen, Lebkuchen und Co. verheißen die Feiertage, sondern auch die jährlichen Weihnachtsshows von Flic Flac.

Premiere im Circus Flic Flac Fotostrecke

Foto: Thomas F. Starke

Zum 30. Geburtstag präsentiert das Eventunternehmen eine komplett neue Show namens “Punxxx”, die nun ihre Bielefelder Premiere feiert. Mehr als 1500 Besucher erleben am Donnerstag den Auftakt der Jubiläumsshow an der Radrennbahn und dürfen mehr als zwei Stunden lang staunen, mitfiebern, lachen und sich überraschen lassen.

Die waghalsigen Motocross-Stunts zählen auch dieses Jahr zu den Höhepunkten, Adrenalinrausch und pures Risiko seitens der Fahrer inklusive. Noch beeindruckender sind die Helldrivers in ihrem „Globe of Speed“, der Stahlkugel, in der sie zu acht ihre Runden drehen.

Sprünge durch rotierende Reifen

Als Gegenentwurf tauchen die Meerjungfrauen Alina und Alisa als Duo Splash in ihre Unterwasserwelt ein. Die Nixen zeigen, dass Synchronschwimmen in einem halbkugelförmigen Pool sinnlich und kunstvoll zugleich sein kann.

Im strömenden, künstlichen Regen bieten Julia Galenchyk und Dmytro Turkeev ihre Artistiknummer in schwindelerregender Höhe in der Kuppel, wo auch Alex Michael auf zwei schwingenden Trapezen kopfüber sein Können zeigt. Doch auch am Boden gibt es einiges zu Bestaunen: Die Italienerin Romy Michael liegt rücklings auf einem Stuhl und wirbelt ihre Requisiten über Füße und Hände, der Tscheche Zdenek Polách jongliert mit bis zu sieben Bällen zu rockigen Klängen, die Artisten der China-National-Akrobatik-Truppe Holy Warriors vollführen präzise Sprünge durch rotierende Reifen. Immer wieder gibt zwischendurch Romain Vicente den Beat auf seinem Schlagzeug an und liefert den Punkrock-Sound zum Geschehen.

Katerina Fedorovych zeigt sich an den Aerial Rings mit einer eindrucksvollen Performance, Olha Peresada versprüht ein wenig Erotik an der Pole-Dance-Stange im „Purple Rain“, und das Damentrio Tree G aus der Ukraine ist nicht aus der Balance zu bringen.

Aushängeschild für Toleranz

Zwischendurch gibt es auch immer wieder etwas zu lachen mit dem Feuerkünstler Hubertus Wawra, dem Master of Hellfire, oder dem Schweden David Eriksson und seiner Guerilla-Comedy.

Die Artisten sind international, sie sind schräg, sie sind die titelgebenden Punks, aber vor allem sind sie unglaublich professionell und wahre Meister ihrer Zunft. Und sie sind ein gutes Aushängeschild für Toleranz: In diesem Zirkuszelt ist kein Platz für Rassismus, Sexismus oder Homophobie. Das stellt auch Flic Flac selbst bereits am Anfang der abwechslungsreichen Show klar und befördert einen als Donald Trump verkleideten Andersdenkenden unter dem Gelächter und Applaus der Besucher hinaus. Am Ende setzt Flic Flac noch ein Statement mit einer Ansage: „Ohne die so genannten Ausländer wäre diese Show übrigens nach fünf Minuten zu Ende gewesen.“

Bis zum 5. Januar gastiert Flic Flac an der Radrennbahn. Die Shows finden täglich um 15.30 und 19.30 Uhr statt. Ausnahmen: Heiligabend ist nur eine Vorstellung um 14 Uhr, Neujahr (1. Januar) nur um 19.30 Uhr. Tickets gibt es telefonisch unter 0800/06060611 oder vor Ort an der Flic Flac Kasse.