Danach schaffen’s alle locker bis zum hohen d und die Koloraturen des „Gloria in excelsis Deo“ fließen super geschmeidig aus der Kehle.

Zum siebten Mal gibt es am Freitag diese gemeinsame Einstimmung aufs Weihnachtsfest, und die Süsterkirche platzt dabei fast aus allen Nähten. 300 Besucher lassen sich von der unvergleichlich humorvollen Art der Kantorin mitreißen, können eine Stunde lang der Hektik der Vorweihnachtszeit entfliehen. Darunter viele treue Sängerinnen und Sänger wie die Schloß Holter Angelika Prudlik, Lene und Jürgen Dieckmann und Gundel Weber, die bislang kein Weihnachtsliedersingen verpasst haben. „Ohne ist kein Weihnachten“, so die einhellige Meinung des Quartetts.

Hälfte der Besucher sind zum ersten Mal dabei

Etwa die Hälfte der Besucher sind Debütanten. „Meine Bekannte hat gesagt, dass das schön ist und so bin ich mitgekommen“, erzählt Ursula Krüger zu Beginn der Veranstaltung. Am Ende steht für sie fest: „Im nächsten Jahr komme ich wieder. Das Singen in der Gruppe und das Humorvolle haben mir besonders gut gefallen“, berichtet Ursula Krüger. Ihre Freundin Annette Ullrich pflichtet ihr bei: „Das Singen bereitet Freude.“

Das wusste schon der Komponist Franz Schubert: „Wer die Musik liebt, kann nie ganz unglücklich werden.“ Daran erinnert Stefan Biestmann, stellvertretender Leiter der WESTFALEN-BLATT-Lokalredaktion, in seiner Begrüßungsrede. Nirgends lässt sich die Wahrheit dieses Zitats besser beobachten als beim Weihnachtssingen mit Ruth Seiler. Im Nu blickt man ringsherum in strahlende Gesichter.

„Wir manchen mal einen avantgardistischen Engel“

Zugegeben, ein Grund dafür ist auch der kleine imaginäre Apfel, den die Sängerinnen und Sänger in den Mund nehmen und Liedtexte wie „O freudenreicher Tag“ sprechen, ehe es ans Singen geht. Neben dem Einstudieren neuer und bekannter Melodien legt Ruth Seiler auch Wert auf Aussprache und Ausdruck. Mit lustigen Aufforderungen – „Wir manchen mal einen avantgardistischen Engel“ – formt sie aus der heterogenen Gemeinde einen homogenen Chor.

Nach fröhlichen und besinnlichen Weihnachtsliedern, die die beliebte Kirchenmusikerin zunächst am Klavier begleitet, ist die Zeit reif für das abschließende „O du fröhliche“, das Ruth Seiler traditionell an der Orgel begleitet. Danach lässt der Applaus nicht lange auf sich warten. Sowie jede Menge Komplimente: „Ich mache für das Weihnachtsliedersingen immer extra eher Feierabend. Das ist mein Punkt, an dem ich zur Ruhe komme und in die Weihnachtszeit hinübergleite“, bekennt Cora Klemp, selbstredend auch eine „Wiederholungstäterin“.