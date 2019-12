Lediglich die Sparkassen-Zentrale an der Schweriner Straße (Foto) und das Beratungszentrum in der City sind von der Störung nicht betroffen. Die Filiale war am Morgen phasenweise völlig überfüllt, weil auch Kunden aus Ummeln und Bethel kamen. Foto: Starke

„Die Bankautomaten, die SB-Terminals und das Onlinebanking sind von der Störung nicht betroffen,” erklärt Christoph Kaleschke, Leiter Unternehmenskommunikation bei der Sparkasse. Man arbeite mit Hochdruck an der Lösung des Problems. Kaleschke erwartet, dass die betroffenen Filialen im Laufe des Tages wieder geöffnet werden können. Geöffnet sind derzeit lediglich die Beratungszentren in der Schweriner Straße und von 10 Uhr an in der Stresemannstraße sowie die Filialen in der Obernstraße und in Brake. Die Sparkasse informiert über alle Änderung unter:

https://bielefeld.sparkasseblog.de/2019/12/23/stoerung-in-unserem-filialbetrieb/