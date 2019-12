Das Geld kommt aus dem Fördertopf „Digitale Modellregion NRW“ des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE). In Zusammenarbeit mit der Firma regio iT soll ein neues Serviceportal im Internet entstehen. Die Bürger sollen damit zukünftig noch mehr Verwaltungsdienstleistungen als bisher bequem und einfach von zu Hause erledigen können.

Daneben soll das Portal die Informationen aus verschiedenen Quellen der Verwaltungen von Stadt und Land bündeln und übersichtlich präsentieren. Der Startschuss für das Projekt soll im Januar fallen.

„Großer Schritt“

„Das neue Serviceportal der Stadt Bielefeld vereinfacht die Abläufe, schafft Unabhängigkeit von Öffnungszeiten und steigert die Bürgerfreundlichkeit. Bürger und Unternehmen können ihre Anliegen künftig auch auf kurzem Wege online erledigen, ohne dafür die Verwaltung aufsuchen zu müssen. Das Portal dient als zentraler Zugangspunkt für den digitalen Kontakt mit der Verwaltung“, so die Regierungspräsidentin. Das Land NRW fördere diese wirkungsvolle Innovation, mit der die Stadt Bielefeld die digitale Kommunikation einen großen Schritt vorantreibe und die ein gutes Modell für die Verwaltung 4.0 sei.

„Digitale Modellregion OWL“

Das Bielefelder Serviceportal bietet neben vielen technischen Optimierungen den Vorteil, dass der Zugang zu verschiedenen Verwaltungsinformationen und -dienstleistungen gebündelt wird und von den Bürgern schnell und einfach gefunden werden kann. Durch zentral bereitgestellte Infrastrukturdienste wie Bezahlung, Servicekonto NRW und Anbindung an Geodaten können die Leistungen benutzerfreundlich quasi unter einem Dach angeboten werden. Das Portal hat dabei primär eine ‚Türfunktion‘.

Die eigentliche Bearbeitung der Bürgeranliegen wird in der Regel weiterhin von den dahinterliegenden Fachleuten abgewickelt. Auch in diesem Bereich wird bereits intensiv an der Entwicklung vollständig digitaler Prozesse gearbeitet. „Das Serviceportal der regio iT ist mustergültig bei der Datensicherheit, komfortabel und variabel. Damit können die vielfältigen Online-Services, die Bielefeld den Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen anbietet, jederzeit und von jedem Ort aus angesteuert werden“, ergänzt Rainer Kaschel, Beigeordneter der Stadt Bielefeld. Die Stadt Bielefeld sei mit diesem Angebot eine der treibenden Kräfte der „Digitalen Modellregion OWL“.