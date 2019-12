Elena Cousino rollt gleich mit Bücherwagen an die Regale. Sie muss die Regalbretter gleich stapelweise neu zu befüllen. Nebenbei gibt sie Kunden, die Bücher an Sohn, Freundin, Mutter oder Onkel beschenken wollen, Tipps. Foto: Sabine Schulze

Von Sabine Schulze

Bielefeld (WB). Gegen Samstagmittag reicht die Schlange an der Hauptkasse bis in die Jugendbuchabteilung. Wie überall im Buchhandel ist auch bei Thalia am Jahnplatz derzeit Hochsaison: In der Vorweihnachtszeit, sagt Filialleiterin Karin Harmel, wird schließlich mindestens ein Drittel des Jahresumsatzes erzielt.