„Für die Ermittler ist bislang unklar, ob die beiden Taten von den gleichen Tätern verübt worden sind“, berichtet Polizeisprecher Michael Kötter. Zunächst hatten drei Unbekannte am Freitag an der Voltmannstraße zugeschlagen. Sie stürmten gegen 21.40 Uhr in den Verkaufsraum der Tankstelle in Nähe der Einmündung der Straße Flehmannshof.

Er bedrohte die Mitarbeiterin weiter, während seine Komplizen in die Kasse und zu Zigarettenschachteln griffen. Neben dem Geld und den Zigaretten nahm sich ein Räuber drei Flaschen Wodka aus einem Verkaufsregal. Das Trio verschwand unerkannt.

Überfall an der Apfelstraße

Am Sonntagnachmittag tauchten drei Männer gegen 16.50 Uhr an dem Tankstellengelände an der Apfelstraße auf. Sie betraten den Verkaufsraum in Nähe der Einmündung der Straße Bultkamp. Ein Unbekannter hielt eine Pistole in der Hand und bedrohte eine junge Kassiererin.

Die drei maskierten Räuber forderten Geld und nahmen Tabakwaren mit. Sie verschwanden mit Bargeld und diversen Zigarettenschachteln in unbekannte Richtung.

Kripo nimmt Ermittlungen auf

An den beiden Tatorten fahndete die Polizei ergebnislos nach den Räubern. Kriminalbeamte haben die Ermittlungen zu den beiden Überfällen aufgenommen.

Die Beschreibung der Tatverdächtigen: Die drei männlichen Täter waren etwa 20 Jahre alt und 170 bis 180 cm groß. Sie waren dunkel gekleidet und maskiert. Die Polizei fragt, wer hat in den angegebenen Tatzeiträumen etwas Auffälliges an den beiden Tankstellen beobachtet? Das Kriminalkommissariat 14 bittet um Hinweise unter 0521/5450.