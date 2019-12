Von Hendrik Uffmann

Bielefeld (WB). Nach einem Jahr „Abstinenz“ gibt es für die evangelische Kirchengemeinde Heepen in diesem Jahr zu Weihnachten ein ganz besonderes Geschenk. Die Peter-und-Pauls-Kirche ist nach zwölfmonatigen Sanierungs- und Umbauarbeiten am Heiligabend zu ersten Mal wieder für Gottesdienste geöffnet.

„Wir sind sehr froh und dankbar, dass das klappt. Die Handwerker habe sich wirklich krummgelegt und in den vergangenen Wochen noch einmal sehr viel geschafft“, sagt Pfarrer Benjamin von Legat. Und er persönlich freue sich darauf, an diesem Dienstag den ersten Gottesdienst halten zu dürfen. Um 14.30 Uhr gibt es den Mini-Gottesdienst, um 16, 18 und 23 Uhr gibt es weitere Gottesdienste in der etwa 1000 Jahre alten Kirche, die nach den Arbeiten im Inneren nun in einem neuen Glanz erstrahlt – und das ganz buchstäblich.

Zu hören sein wird die Orgel allerdings erst am 23. Februar

Denn die Lampen für die neue Beleuchtung sind angebracht und von Technikern eingestellt, so dass künftig verschiedene Lichtstimmungen erzeugt werden können. Einen großen Effekt habe aber auch, dass die Wände neu mit weißer Kalkfarbe gestrichen seien, sagt von Legat. „Vielen fallen erst jetzt die Wandmalereien im Nordschiff auf. Diese waren zwar vorher auch zu sehen, aber jetzt setzten sie sich deutlicher ab.“

Die Aufbauarbeiten an der Orgel an ihrem neuen Platz an der Ostseite des Nordschiffs sind ebenfalls schon weit fortgeschritten. Der hölzerne Prospekt, quasi die „Hülle“ des Instruments, steht bereits, und auch ein Teil der Technik ist schon installiert. Zu hören sein wird die Orgel allerdings erst am 23. Februar, wenn die Gemeinde zu einem Eröffnungsfest einlädt.

Im Südschiff, wo zuvor die Orgel ihren Platz hatte, sind die Arbeiten für das Kunstwerk „Lichtort“ ebenfalls schon weit gediehen. Zu erkennen ist in dem in goldener Farbe abgesetzten Bereich bereits die Aussparung, in der der hölzerne Christuskopf, einer der „Schätze“ der Kirche, künftig seinen Platz haben wird. Daneben wird es einen mit Sand gefüllten Trog geben, in dem zum Beispiel Kerzen angezündet werden können, erläutert Hartmut Stracke, Vorsitzender des Fundraising-Ausschusses der Gemeinde. Gestaltet hat den „Lichtort“ die Gütersloher Künstlerin Reinhild Patzelt.

Noch Baustelle ist die bisherige Teeküche

Noch Baustelle ist auch die bisherige Teeküche neben dem Haupteingang der Kirche, in der eine richtige Küche eingerichtet werden soll. Dazu habe die Gemeinde eine Anfrage an einen großen ostwestfälischen Küchenhersteller gestellt, so Benjamin von Legat, „und wir sind voller Hoffnung, eine positive Antwort zu bekommen“.

Die Vorbereitungen auf die Heiligabend-Gottesdienste sei auch für ihn in diesem Jahr außergewöhnlich gewesen, erzählt der Pfarrer. Denn vieles musste bis zu letzt im Vorfeld noch abgestimmt und erledigt werden, von der Einrichtung der neuen Tonanlage bis zu dem 500 Dankesbriefen, die an die Spender gehen, die die Arbeiten der Kirche bislang mit insgesamt 395.000 Euro unterstützt haben. „Dafür wird es aber auch für mich ein ganz besonders Weihnachtsfest werden, da nun noch mehr spürbar ist, dass dies ein ganz wertvoller Raum, ist.“

Das Interesse, die neu gestaltete Kirche kennen zu lernen, sei schon seit Wochen bei vielen Heepern sehr groß. Benjamin von Legat: „Immer, wenn die Tür offen stand, kamen schon Menschen, um einen Blick hinein zu werfen.“ Dementsprechen rechnet die Gemeinde bei den Gottesdiensten an Heiligabend und den Weihnachtstagen mit einem nochmals größerem Andrang. Seine Empfehlung lautet daher, so von Legat: „Wer an den Gottesdiensten teilnehmen möchte, sollte wirklich frühzeitig kommen.“