Das Klinikum Lippe will die wirtschaftlich angeschlagene Ärztegemeinschaft OWZ an der Otto-Brenner-Straße 114 übernehmen. Foto: Peter Bollig

Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Das Klinikum Lippe dürfte in Kürze mit einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Bielefeld vertreten sein. Das Klinikum will die wirtschaftlich angeschlagene Ärztegemeinschaft OWZ an der Otto-Brenner-Straße 114, Facharztzentrum für Hauterkrankungen, Venenheilkunde und Lasermedizin, übernehmen.