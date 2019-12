Von Sabine Schulze

Als er 18 Monate alt war, bekamen seine Eltern die Diagnose: Rayk leidet an der Duchenne Muskeldystrophie. Nach und nach gehen seine Muskeln zugrunde. Die Krankheit beginnt mit einer Schwäche der Becken- und Oberschenkelmuskulatur und schreitet voran.

Die Grundschule konnte Rayk Brätzkus noch in Heepen absolvieren, für die weiterführende Schule war er bereits auf eine Schule angewiesen, die auf junge Menschen mit Körperbehinderung zugeschnitten ist. Schon jetzt wird er zuweilen beatmet. Irgendwann, wenn die Atemhilfsmuskulatur weiter abgebaut ist, wird eine Heimbeatmung notwendig sein.

„Wir alle kennen uns aus der Reha in der Weserberglandklinik in Höxter“

Bis dahin aber hat Rayk Brätzkus genau wie seine Freunde noch Ziele. Und eines davon ist eine gemeinsame New York-Reise. „Wir alle kennen uns aus der Reha in der Weserberglandklinik in Höxter“ , erzählt der 20-Jährige. Eine Besserung ihrer Muskelerkrankungen ist nicht zu erwarten, wohl aber hilft die jährliche Reha, wo man sich möglichst trifft, das Fortschreiten zu verlangsamen. „Die Behandlungen sind anstrengend, aber sie tun mir gut. Und ich weiß, dass ich dort am Abend meine Freunde treffe“, sagt Rayk Brätzkus. Einige dieser Freunde hat er schon verloren. Auch Alex ging es vor zwei Jahren sehr schlecht. Damals verriet er der gemeinsamen Betreuerin Sabrina Raschke, dass er zu gerne einmal nach New York sehen möchte. Und Sabrina Raschke beschloss: Das muss gelingen.

Alex steckte die anderen an – was bei seinem Bielefelder Freund Rayk Brätzkus eigentlich nicht nötig war: Denn er schwärmt schon lange für die Metropole am Hudson: Ein Teppich, eine Decke über seinem Sofa, eine kleine Flagge und Fotos an den Wände zeugen davon.

Das Motto: „You’ll never roll alone.“

Allerdings: Eine Reise nach New York mit sieben 200 Kilo schweren Rollis, mit Beatmungsgeräten und Hilfsmitteln ist nicht so einfach – und überhaupt nicht günstig. Deswegen hat Sabrina Raschke einen Spendenaufruf initiiert: „New York 2020 – Mach es möglich“. Ihr Wunsch für das Rolli-Septett: „Gemeinsame und vor allem schöne Eindrücke sollen ihr Leben füllen.“ Denn das sei kräftezehrend genug. Das Motto, das sie ausgegeben hat: „You’ll never roll alone.“

80.000 Euro sind nötig, damit für die sieben junge Menschen ein Lebenstraum in Erfüllung geht. „Die Spendenaktion hat Mitte November begonnen, die Hälfte ist schon zusammen“, freut sich Rayk Brätzkus’ Mutter Heide. Sie ist gerührt: „Dass so viele Menschen helfen wollen, hätte ich nicht gedacht.“

Dennoch: Es fehlt noch einiges, zumal jeder der sechs jungen Männer zwischen 20 und 25 Jahren und die einzige junge Frau des Freundeskreises je einen Begleiter benötigen. Für Rayk soll es seine Mutter sein: „Das wäre ein wunderbares gemeinsames Erlebnis.“ Was er dann unbedingt sehen möchte, weiß der 20-Jährige schon: die Freiheitsstatue. Und der Blick vom Empire State Building soll auch atemberaubend sein.

Langweilig war mir noch nie.“

Bis dahin wird Rayk Brätzkus weiter seinen Alltag meistern, auch mit Hilfe seiner Assistentin Alba. Glücklich ist er, vor wenigen Monaten eine Stelle gefunden zu haben: Beim Verein „Rückenwind“ arbeitet er an drei Tagen in der Woche im Büro. „Da habe ich eine Aufgabe, und dort ist immer etwas zu tun. Langweilig war mir noch nie.“ Besonders freut ihn, dass die netten Kollegen „ganz normal“ mit ihm umgehen, auch wenn sie die Schwere seiner Krankheit kennen.

„Es gibt Tage, an denen auch ich darüber nachdenke“, gesteht Rayk Brätzkus ein. Meist aber hat er den Kopf oben, ist offen, freundlich und lächelt viel. Und freut sich, wenn er im Lokschuppen ein Konzert besuchen oder zum „Rock am Ring“ fahren kann. Ein Bändchen, wie es andere dann am Handgelenk tragen, erinnert daran. Bei Rayk Brätzkus allerdings, der fast nur noch seine Hände bewegen kann, ziert es den Roboterarm an seinem Rollstuhl.

Für Fragen steht Sabrina Raschke zur Verfügung unter Telefon 0172/6513243 oder per E-Mail an sabrina.hellenkamp@freenet.de. Mehr Infos zur Spendenaktion gibt es hier.