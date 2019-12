Der kleine Strothbachwald neben Wahl & Co. (oben) in Sennestadt bleibt in der Diskussion. Foto: Thomas F. Starke

Mit der Begründung der Forstverwaltung sind die Naturschützer allerdings nicht zufrieden. Adalbert Niemeyer-Lüllwitz von der BUND-Kreisgruppe Bielefeld hat weiteren Klärungsbedarf, will in einem Schreiben unter anderem wissen, warum die Maschinen eine Schneise in den Wald geschlagen hätten, wo es doch nur um Verkehrssicherheit gegangen sei. Er vermutet, dass die gefällten Bäume zur Verwertung aus dem Wald gezogen worden seien. „Man hätte die Birken auch an Ort und Stelle liegen lassen können“, schreibt Niemeyer-Lüllwitz.

Bäume sollen als Totholz im Wald bleiben

Dem widerspricht Herbert Linnemann. So sei die Fahrspur bereits vorhanden gewesen und allenfalls zugewachsen. Er macht klar, dass die Bäume im Randbereich nicht gefällt werden könnten, ohne dass Maschinen ein Stück in den Wald fahren. Nur so werde gewährleistet, dass die Bäume beim Absägen nicht auf die Straße oder Zäune fallen. Bäume seien nicht zur Straße hin, sondern von dort wegbewegt worden. Der Forst-Abteilungsleiter betont auch, dass alle gefällten Buchen und rund 80 Prozent der Birken als Totholz im Strothbachwald liegen bleiben.

Adalbert Niemeyer-Lüllwitz beklagt, dass der städtische Umweltbetrieb Sammelscheine ausgegeben habe, mit dem Interessierte Holz im Strothbachwald sammeln dürfen. Dass das kein Widerspruch zum Status des Waldes als Naturschutzgebiet sei, erklärt Herbert Linnemann im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Auch in einem Naturschutzgebiet sei eine „pflegliche Waldbewirtschaftung“ erlaubt. „Wir dürften da eigentlich noch mehr machen, wollen das aber gar nicht“, sagt Herbert Linnemann. Die Sammelscheine würden nur ausgestellt für den Randbereich von 20 bis 25 Metern, auf dem Birken gefällt wurden, weil sie beim Umstürzen auf die Straße fallen könnten.

Forstarbeiten nur im Randbereich

Linnemann ist wichtig, dass der Kernbereich des Waldes – dort, wo wertvolle Baumbestände mit Bruthöhlen für Schwarzspecht und andere Arten stehen – weitestgehend in Ruhe gelassen wird und sich naturnah entwickeln kann. Aus Sicherheitsgründen könnten im Randbereich, so wie jetzt, Forstarbeiten nötig werden.

Dabei sei es nicht immer möglich, alle Wünsche der Naturschutzverbände zu erfüllen. So hatte Adalbert Niemeyer-Lüllwitz auch beklagt, dass bei einer Buche, deren Stamm wohl nicht vom Pilz befallen war, nicht nur die befallene Krone gekappt wurde. Herbert Linnemann: „Das wäre technisch und organisatorisch schwierig gewesen.“ Ein solches Vorgehen sei aufwändig und erfordere auch, mit noch mehr schweren Maschinen in den Wald zu fahren.