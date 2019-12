Marcus Roscher vom Bielefelder Ordnungsamt reinigt den besprühen mobilen Blitzer an der Deppendorfer Straße. Foto: Jens Heinze

Bielefeld (WB/hz). Bielefelds neuer mobiler Superblitzer ist noch nicht einmal zwei Wochen lang im Einsatz, da ist die digitale Radaranlage das erste Mal attackiert worden. Bislang unbekannte Täter besprühten vermutlich in der Nacht zu Heiligabend in der Tempo 40-Zone an der Deppendorfer Straße die sogenannte Semistation mit grüner Farbe. Nur Stunden später war das für drei Monate von der Stadt angemietete Gerät wieder einsatzbereit.