Bielefeld (epd). Die Weihnachtsbotschaft öffnet nach den Worten der westfälischen Präses Annette Kurschus Herzen und Türen. „Hier geht es nicht um eine Illusion, die uns für ein paar Stunden der bewussten Selbsttäuschung glücklich machen soll“, sagte die leitende Theologin der Evangelischen Kirche von Westfalen laut Mitteilung in ihrer Predigt am ersten Weihnachtstag, Mittwoch, in der Neustädter Marienkirche in Bielefeld.