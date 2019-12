Bielefeld (WB). Investitionen von mindestens 500 Millionen Euro kündigt Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) im WESTFALEN-BLATT-Interview für die kommenden fünf Jahre an. Was sich zunächst liest wie ein wohl platziertes (Vor-)Wahlgeschenk, ist dringend notwendig, schreibt WESTFALEN-BLATT-Redakteur Michael Schläger in seinem Kommentar.