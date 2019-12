Bielefeld (WB). Bei einem Unfall auf der Osningstraße in Sieker hat sich ein Autofahrer (19) mit seinem Ford mehrfach überschlagen. Ereignet hat sich der Unfall am Montagabend.

Laut Polizei war der 19-jährige Bielefelder auf der Osningstraße in Richtung der Detmolder Straße unterwegs, als er mit seinem Ford Fiesta auf die linke Fahrbahn geriet und gegen die Leitplanke krachte. Dadurch überschlug sich der Ford und schleuderte in den Straßengraben, wobei die Beifahrertür des Autos abriss. An dem Ford entstand Totalschaden, den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 7000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme schilderte der junge Autofahrer den Beamten, er sei etwa 60 km/h gefahren und habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Im Krankenhaus wurde dem 19-Jährigen eine Blutprobe entnommen, weil er unter Drogen gestanden haben könnte. Eine 52-jährige Bielefelderin gab bei der Unfallaufnahme an, der Ford-Fahrer sei ihr kurz vor dem Unfall auf der Osningstraße wegen seiner aggressiven Fahrweise aufgefallen. Er sei sehr dicht aufgefahren und habe sie und ein weiteres Auto im Überholverbot überholt, wodurch es beinah zum Zusammenstoß mit entgegenkommenden Autos gekommen sei.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat 1, Telefon 0521/5450.