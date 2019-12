Von Sabine Schulze

Bielefeld (WB). Sein Motto trägt Benni Stiesch auf seinem T-Shirt: Burn fat – not oil, Verbrenne Fett, kein Öl. Er hält sich daran: Fast alle seine Wege legt der 52-Jährige mit dem Fahrrad zurück. Auch Freunde in Münster besucht er gerne radelnd. Und weil Stiesch auch noch etwas von Fahrrädern versteht, arbeitet er bei „Rad(t)schlag“.

Ein kleines hellgrün lackiertes Rad, umwunden mit Plastiblumen, macht vor dem „Zahn C“ des Uni-Hauptgebäudes auf die Selbsthilfe-Werkstatt des AStA aufmerksam. Hinein ins Gebäude, einmal nach links gewandt und dann die lange Rampe hinunter: Schon ist man bei „Rad(t)schlag“.

Seit gut 20 Jahren gibt es die Fahrradwerkstatt, anfangs noch in einem Raum der Laborschule, seit gut vier Jahren auf mehr Fläche (und grasgrün gestrichenem Fußboden) im Uni-Hauptgebäude. Studenten, Uni-Mitarbeiter, aber auch Besucher erhalten hier Rat und tätige Hilfe, wenn sie eine Panne haben, ihrem Reifen die Luft ausgegangen ist, wenn die Felge eine Acht hat, Kette oder Bremszug gerissen sind – oder was auch immer an einem Fahrrad kaputtgehen kann.

Vier Helfer und eine Helferin

An fünf Tagen in der Woche stehen hier vier Helfer und eine Helferin parat, damit Räder für kleines Geld wieder flott gemacht werden können. „Schließlich haben die meisten Studis nicht viel“, sagt Benni Stiesch. Er ist einer der Rad(t)schlag-Mitarbeiter, dies ist einer von zwei Jobs, die er hat.

„Ich habe nach dem Abitur Erziehungswissenschaften studiert und auch das Vordiplom gemacht. Für das Diplom hatte ich dann aber keine Energie mehr“, erzählt er mit leiser Selbstironie. Dafür ist er seit fünf Jahren in der Fahrradwerkstatt des Allgemeinen Studierendenausschusses beschäftigt. Weil der AStA der Betreiber sei, betont der 52-Jährige, seien die Studenten, die hierher kommen, auch keine Kunden, sondern eben „Nutzer“.

Dass Benni Stiesch so viel von Fahrrädern versteht, erklärt er damit, dass er von Kindesbeinen an geradelt sei. „Irgendwann habe ich dann auch selbst geschraubt, und als Student war ich hier ständiger Kunde.“ Wie seine Kollegen ist auch er Autodidakt.

4500 Nutzer kommen übers Jahr in die Werkstatt

4500 Nutzer kommen übers Jahr in die Werkstatt, erbitten Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn sie Material benötigen: kein Problem. So manches Fahrrad, das hinfällig und nicht mehr zu retten ist, nehmen Benni, Wolle, Lena und die anderen auseinander und sortieren aus, was noch zu verwerten ist. An einer Wand sind Fahrradgabeln aufgereiht, auf dem Boden liegen Schutzbleche, in Kisten sind Vorbauten, Sattelschellen, Bremsen und Bremshebel, Lampen oder Rücklichter sortiert. Reifen, Schläuche und Ketten zählen zu der „Neuware“, die von Rad(t)schlag zugekauft wird und naturgemäß teurer ist; andere Dinge kosten nur wenig.

Allein gelassen sind die Ratsuchenden hier nicht: „Wir zeigen und erklären, wie man sein Rad selbst reparieren kann“, sagt Stiesch. Erstaunlich findet er, dass so mancher noch nie im Leben einen Reifen geflickt habe. Nun, bei Rad(t)schlag kann man es lernen. Im Schnitt bleiben die Nutzer zwischen einer halben und anderthalb Stunden hier, der eine oder andere aber schraubt auch ein bis zwei Tage an seinem Zweirad.

In der Freizeit politisch aktiv

„Manche kommen auch nur mit einer Kleinigkeit hierher und erfahren dann von uns, dass sie mit ihrem Rad besser nicht mehr auf die Straße sollten“, erzählt Stiesch. Denn ein kleiner Check ist inklusive, „schließlich sollen die Räder verkehrstauglich sein“. Ein neuer Dynamo sei beispielsweise auch allemal billiger, als ohne Licht von der Polizei erwischt zu werden, mahnt er – von der Sicherheit einmal abgesehen.

Irgendwann, wissen Stiesch und seine Kollegen, sind die Tage der Werkstatt im Zahn C gezählt. „Sie liegt im zweiten Bauabschnitt der Uni-Sanierung. Wenn der beginnt, müssen wir wieder umziehen.“ Schön wäre dann ein ebenerdiger Raum mit Fenstern. Und mit mindestens der gleichen Fläche. „An manchen Tagen schrauben hier zehn bis zwölf Personen auf einmal.“ Dann wird es eng und müssen auch die Helfer flott werden.

In seiner Freizeit ist Benni Stiesch politisch aktiv: Er ist für die Linken in der Bezirksvertretung Jöllenbeck, zudem Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz der Umweltbetriebe. Und natürlich setzt er sich dafür ein, dass mehr Menschen auf das Rad umsteigen.