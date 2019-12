Eine Dunsrabzugshaube stand in Vollbrand. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). In einem Lokal an der Herbert-Hinnendahl-Straße ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Gegen 19.50 Uhr wurden die Brandbekämpfer alarmiert. Es drang dichter Qualm aus dem Gebäude. Verletzt wurde niemand.