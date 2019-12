Von Kerstin Panhorst

Bielefeld (WB). Schwarz ist die Farbe des Abends. Ob in Leder, Lack, Spitze oder sogar als Schottenrock – textile Düsternis gehört für die 2000 Besucher der Eisheiligen Nacht zum Dresscode.

»Eisheilige Nacht« im Lokschuppen Fotostrecke

Foto: Thomas F. Starke

Die Damen setzen Akzente in Spitze und Schnürung, die Herren mit Vollbärten und langen Haarmähnen. Wer hat, trägt ein Fan-Shirt, das verrät, für welche der auftretenden Bands im Lokschuppen er die größten Sympathien hegt. Bereits zum elften Mal haben „Subway to Sally“ zum weihnachtlichen Festival eingeladen und dazu dieses mal die Kollegen von „Fiddler’s Green“, „Knasterbart“ und „Vogelfrey“ mitgebracht.

Traditionell gaben „Subway to Sally“ jedes Jahr am 30. Dezember ein Jahresabschlusskonzert im Potsdamer Lindenpark. Mit der Zeit erwies sich der dortige Saal aber als zu klein und die Konzerte waren regelmäßig schon Monate vorher ausverkauft. 2009 fand das Konzert daher erstmals unter dem Namen Eisheilige Nacht in der Metropolis-Halle im Filmpark Babelsberg statt.

Festival in acht Städten

Daraus wurde das jährliche Festival, das inzwischen in acht Städten veranstaltet wird. Eröffnet wird in Bielefeld die Nacht durch Vogelfrey, die mit ihrem humorvollen Folk Metal schon einmal die Besucher anheizen. Im Piratenoutfit präsentieren sich die Folkrocker von Knasterbart. Die Band mit Musikern der Formationen Versengold und Mr. Hurley liefern eigene Stücke ebenso wie eine Coverversion von „Cotton Eye Joe“.

„Folk’s not dead“ heißt es danach bei „Fiddler’s Green“, den irisch angehauchten Barden aus Erlangen. Mit Geige, Akkordeon und während eines Akustiksets auch mit Bechern, instrumentiert die Band ihren Irish Speedfolk. „Für alle, die gerne Pogen, Crowdsurfen oder die Sau raus lassen wollen“ eignen sich ihre rasend schnellen irischen Volksweisen.

Einblicke in den kreativen Prozess im Probenraum

Als Headliner stehen natürlich zu später Stunde „Subway To Sally“ selbst auf der Bühne und eröffnen in Glitzerjacken unter einem Konfettiregen mit „Messias“ ihr Programm. Die Potsdamer Band mischt ihre Klassiker wie „Kleid aus Rosen“ oder „Falscher Heiland“ mit Stücken vom aktuellen Album („Imperator Rex Graecorum“).

Sänger Eric Fish gibt zwischendurch Einblicke in den kreativen Prozess im Probenraum: „Wenn wir uns auf eine Setlist einigen für die Eisheilige Nacht, gibt es für viele Lieder Befürworter und Gegensprecher, aber bei manchen direkt einen Konsens, das sind die nicht tot zu kriegenden Lieder“.

„Unsterblich“ gehört dazu, und natürlich „Eisblumen“. Deren Refrain singen die Besucher a cappella gemeinsam im Dunkeln und sorgen damit für einen noch größeren Gänsehautmoment, als es die Bands auf der Bühne in vier Stunden Festival selbst vermögen.