Böllerfreie Zonen

Dies gilt wie in den Vorjahren auch für Promenade und Sparrenburg. Das Mitführen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern auf dem Burggelände ist verboten. Ab etwa 20 Uhr wird der Zugang am Silvesterabend kontrolliert. Nur Personen ohne Feuerwerkskörper dürfen das Gelände betreten. Ordnungsamt und Polizei sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes werden auf dem Burggelände präsent sein. Neben den Zugangsregelungen für das Burggelände werden einige Straßen zur Burg gesperrt.

Auch der Boulevard ist böllerfreie Zone. Das Böllerverbot gilt in der Silvesternacht von 22 bis 2 Uhr für den Boulevard einschließlich Ostwestfalenplatz und Europaplatz sowie für den Bereich zwischen Ostwestfalendamm und Joseph-Massolle-Straße.

Umweltbetrieb im Einsatz

Mit den Aufräumarbeiten legt der Umweltbetrieb (UWB) am Neujahrsmorgen um 6 Uhr los. Froh ist der Umweltbetrieb über alle Feiernden, die ihren Müll nicht liegen lassen, sondern selber entsorgen. Bis zum Mittag will der UWB einen Großteil des Abfalls entsorgt haben. Die restlichen Grünanlagen werden nach und nach im Laufe der folgenden Tage und Wochen gereinigt.

Da nicht alle Glascontainer bereits in der ersten Januarwoche geleert werden können, bittet der UWB, Altglas auch erst in den kommenden Tagen und Wochen zu entsorgen.

Bus und Bahn

Die Stadtbahnen und Busse von Mobiel fahren an Silvester nach einem Sonderfahrplan.

Am 31. Dezember fahren die Stadtbahnen und Busse von 5 Uhr bis gegen 19.30 Uhr nach dem Samstagsfahrplan. Abweichende Fahrten auf einzelnen Linien sind in den Fahrplänen gekennzeichnet, die hier oder in der Mobiel-App zu finden sind. Nach 19.30 Uhr fahren die Stadtbahnen bis gegen 4 Uhr am Neujahrsmorgen im Viertelstundentakt. Auch die wichtigsten Buslinien fahren bis gegen 4 Uhr, und zwar alle 15, 30 oder 60 Minuten. Zusätzlich sind die Nachtbuslinien N5, N11, N12, N14, N18 und N19 im Einsatz. Die N5 fährt zwischen Oerlinghausen und Ubbedissen, wo Anschluss an die Buslinie 138 besteht. Der Anruf-Sammel-Taxi-Verkehr (AST) endet Silvester um 24 Uhr.

Ab 5 Uhr am Neujahrstag gilt der Sonn- und Feiertagsplan inklusive des Frühverkehrs auf dem verkürzten Nachtbus-Netz. Die Sennestädter können dieses Jahr erstmals den On-Demand-Bus Anton nutzen. Silvester ist Anton von 13 Uhr bis 1 Uhr im Einsatz, am 1. Januar von 9 Uhr bis 1 Uhr.

Um Mitternacht gibt es in der Silvesternacht ab etwa 23.50 Uhr eine ungefähr vierzigminütige Betriebspause. Dann fahren weder Busse noch Stadtbahnen. Außerdem werden während dieser Zeit die Stadtbahnhaltestelle Jahnplatz und eventuell weitere Tunnelhaltestellen vorübergehend geschlossen.