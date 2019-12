Von Sabine Schulze

Bielefeld (WB). Ein Engel fehlte der Krippe der Altstädter Nicolaikirche noch. Bis zu diesem Weihnachtsfest. Jetzt steht er mit erhobenen Armen links vor dem Stall, in dem das Jesuskind in seiner Krippe liegt. „Wir haben beim Weihnachtsgottesdienst sein Erscheinen zelebriert“, sagt Pfarrer Armin Piepenbrink-Rademacher.

Die Nicolaikirche gehörte zu den 29 evangelischen und katholischen Kirchen, die die Gläubigen am Sonntag zum „Krippengang“ eingeladen hatten. In der Innenstadt und den Stadtteilen waren Kirchen geöffnet, damit die Krippen außerhalb der Gottesdienste mit Muße betrachtet werden und die Besucher den weihnachtlich geschmückten Kirchenraum auf sich wirken lassen konnten.

Gut 20 Jahre alt ist die Krippe in der Neustädter Marienkirche, nach und nach von der Künstlerin Erika Höpner aus Ton gefertigt. Alle Figuren sind mithin Unikate. 1998 bestand die Krippe zunächst aus der Heiligen Familie mit Ochs und Esel, im Jahr darauf kamen bereits die Hirten mit Schafen und Hütehund hinzu und wieder ein Jahr später die Heiligen Drei Könige und Maria und Josef als Herbergssuchende. 2017 schließlich folgte als Letzter – ein Geschenk der Künstlerin – der vierte König, der sich der Legende nach verspätete. Die schwangere Maria mit Josef ist eine Besonderheit: Sie erlaubt es, das Paar durch die Adventszeit auf seinem Weg zum Stall zu begleiten, bis dort Heiligabend alle zusammen sind.

„Es hat eine hohe Symbolkraft.“

In den katholischen Kirchen sind die Heiligen Drei Könige noch nicht am Stall. Auch in St. Jodokus sind sie noch außerhalb des Altarraumes. „Nach und nach, bis zum 6. Januar, werden sie sich annähern“, erklärt Pfarrer Peter Schäfer. Die Figuren der Krippe sind aus Holz geschnitzt, das gewickelte Jesuskind ebenso wie die Engel mit Flöte und Ziehharmonika im Giebel des Stalles, wie die Hirten, die das Knie beugen oder die Schafe, die den Weg säumen.

Aus einem besonderen Holz, erzählt Pfarrer Piepenbrink-Rademacher, sind die Figuren der Nicolaikirche geschnitzt: „Dafür wurde vor einigen Jahren das Holz einer 100 Jahre alten Kiefer, die im Ravensberger Park stand, verwendet.“ Geschaffen hat sie der Holzbildhauer Willi Potthoff aus Herze­brock-Clarholz. Er war es auch, der den noch fehlenden Engel aus dem Holz einer Weymouth-Kiefer für die Nicolaikirche geschnitzt hat.

Er steht exponiert auf einer Säule und ist besonders ins rechte Licht gesetzt, und um ihn rankte sich der Weihnachtsgottesdienst. Für Pfarrer Piepenbrink-Rademacher ist die Darstellung der Krippe mit den anbetenden Hirten und den Heiligen Drei Königen, mit Ochs, Esel und Lämmern ein unsterbliches Bild. „Es hat eine hohe Symbolkraft. Und auch wenn ich jetzt schon Jahrzehnte im Dienst bin, kann ich jedes Jahr etwas Neues daraus lernen.“