Bielefeld (WB). Auch in diesem Jahr können die Bielefelder ihre Weihnachtsbäume wieder kostenlos entsorgen. Bis Samstag, 4. Januar, können die ausgedienten Weihnachtsbäume auf den unten genannten Schulhöfen abgelegt werden.

Dort werden sie vom Umweltbetrieb eingesammelt. Bis Dienstag, 7. Januar, können die Weihnachtsbäume an allen übrig genannten Ablagestellen entsorgt werden. Ebenfalls bis einschließlich Dienstag, 7. Januar, können die Weihnachtsbäume auch kostenlos an den drei Wertstoffhofhöfen angeliefert werden. Das WESTFALEN-BLATT gibt einen Überblick über die Sammelplätze:

Stadtbezirk Mitte

Auf allen Schulhöfen der städtischen Schulen einschließlich der Berufsschulen und Handelslehranstalten sowie an diesen Stellen:

Auf dem Oberen Esch, bei Hausnummer 4, Grünfläche gegenüber Kita/Adolf-Damaschke-Straße, bei Hausnummer 15, Eingang zum Wald/Bernhard-Mosberg-Straße, Grünfläche zwischen den Hausnummern 10 und 12/Niederwall Ecke Am Bach, Spielplatz/Ostpark, Diesterwegstraße gegenüber Hausnummer 18/Kindermannstraße/Papenmarkt, an den Glascontainern/Klosterplatz/Paulusstraße 22, Grünfläche Kirche/Kuckucksweg Höhe Hausnummer 10, Platz neben Buskehre/Furtwänglerstraße, Ecke Schubertstraße/Joseph-Haydn-Straße, Grünfläche unterhalb Garagen bei Hausnummer 41/ Vorplatz Radrennbahn

Stadtbezirk Schildesche

Am Rottmannshof 124, Sportplatz Wellensiek/Kleekampweg 38, Kita Kipps Hof/Westerfeldstraße, Höhe Hausnummer 86, Parkplatz Altes Freibad/Am Meierteich, gegenüber Hausnummer 10/ Hohes Feld Ecke Apfelstraße/Am Pfarracker bei Hausnummer 53 am Parkeingang/Rappoldstraße bei Hausnummer 34, Eingang Park/Graf-von-Stauffenberg-Straße, Wendeplatz vor Hausnummer 20/Stapelbrede gegenüber Hausnummer 57, Grünstreifen/Kurt-Schumacher-Straße gegenüber Hausnummer 8, am Park/Meyer-zu-Eissen-Weg, Sackgasse, Wendeplatz/Stenner­straße bei Hausnummer 44/46, Parkeingang/ Beckhausstraße, gegenüber Hausnummer 219,ehemals Marktplatz/An der Stiftskirche, Kirchplatz

Stadtbezirk Jöllenbeck

Am Bollhof, Parkplatz Grundschule Dreeker Heide/Naturstadion, Parkplatz Freibad/Oberlohmannshof Ecke Delphinstraße an der Buswendeschleife/Dorfstraße Ecke Spenger Straße, Festplatz/ Bardenhorst 20, Parkplatz am Sportplatz Vilsendorf/Jöllenbecker Straße Ecke Theesener Straße, Parkplatz/Theesener Straße 34, Parkplatz Grundschule Theesen

Stadtbezirk Dornberg

Mönkebergstraße/Rehhagenhof gegenüber Hausnummer 2, Kinderspielplatz/Twellbachtal bei Hausnummer 120, unbebautes Grundstück am Verbindungsweg zur Dornberger Straße/Wulfsbreede bei Hausnummer 23/ Großer Kamp, Kinderspielplatz/ Dornberger Straße 523, Hof Heimathaus Kirchdornberg/Wendischhof Höhe Hausnummer 6, Kinderspielplatz/Zehlendorfer Damm, Waldrand zw. Spandauer Allee/Schmargendorfer Straße/Dürerstraße, Höhe Hausnummer 9 (Buskehre)/Sonnenhügel gegenüber Hausnummer 2-8

Stadtbezirk Senne

Max-Planck-Straße Ecke Bretonische Straße, Grünfläche/Am Waldbad, Parkplatz gegenüber Freibad/An der Windflöte 38, Grundschule Windflöte (Marktplatz)/Gazellenweg, Ausbauende

Stadtbezirk Sennestadt

Kaufweg, Parkplatz vor der Union-Klause/Elbeallee, Höhe Hausnummer 97a, Parkplatz/Elbeallee Höhe Hausnummer 168, Buskehre/Rheinallee Höhe Hausnummer 76, Parkplatz gegenüber Spielplatz/Württemberger Allee, am Straßenende/Verler Straße Einmündung Innstraße/Sender Straße gegenüber Heideblümchenweg, Grünfläche/Gildemeisterstraße gegenüber Hausnummer 60 (DMG), an den Glascontainern/Eckardtsheimer Straße 21, Parkplatz Freizeitzentrum

Stadtbezirks Brackwede

Im Horst/Im Lecke, Spielplatz/ Wiedenbrücker Straße am Marktplatz, Eingang zum Park/Bohlenweg, Parkplatz Sportplatz Ummeln/Gottfriedstraße gegenüber Einmündung Ewaldstraße Sportplatz Quelle/Am Rennplatz Grünfläche gegenüber Pflegezentrum Quelle/Benatzkystraße, Schulhof der Frölenbergschule/Von-Möller-Straße gegenüber Hausnummer 67, Parkplatz Schule „Am Kupferhammer“/Wilhelm-Thielke-Straße gegenüber Hausnummer 36/38, Einfahrt zur Südschule

Stadtbezirk Gadderbaum

Johannistal Ecke Uhlandstraße am Teich/Langenhagen Höhe gegenüber Hausnummer 75, Vorplatz Botanischer Garten/Eggeweg bei Hausnummer 134, gegenüber Windfang an den Glascontainern/Quellenhofweg Ecke Badeweg, Parkplatz/An der Rehwiese, Parkplatz Freibad Gadderbaum/ Quellenhofweg Ecke Handwerkerstraße, Spielplatz Bohnenbachpark/Schöne Aussicht, Ausbauende neben Trafohaus

Stadtbezirk Heepen

Spannbrink, Sackgasse bei Hausnummer 41/47, Parkplatz/ Krähenwinkel, Sportplatz Oldentrup, Platz an den Glascontainern/Donauschwabenstraße, Parkplatz neben Hausnummer 21/Rabenhof, Grünfläche gegenüber Hausnummer 26/Rabenhof Ecke Wacholderweg/Seidenstickerstraße, Wendehammer Höhe Hausnummer 11c/Alter Postweg 33, Parkplatz Realschule Heepen/Hundefreilauffläche Glückstädter Straße /Elverdisser Straße 36, Parkplatz Gemeinschaftshaus Milse/ Stedefreunder Straße 18, Parkplatz Freiwillige Feuerwehr Brake/Spiekeroogstraße 6, Parkplatz/ Lübrasser Weg, Parkplatz gegenüber Hausnummer 26/Salzufler Straße 108 gegenüber Einmündung Kusenweg, Parkplatz Festplatz/Borriesstraße 6, Parkplatz Gemeinschaftshaus Brönninghausen/Mecklenburger Straße, Wendeplatz, Spielplatz/Kusenweg gegenüber Hausnummer 80, Nähe Einmündung Brönninghauser Straße (Glascontainer)

Stadtbezirk Stieghorst

Butterkamp 9, Kita/Kolberger Straße, Wendehammer Höhe Hausnummer 5/Glatzer Straße, Ecke Schneidemühler Straße, Parkplatz bei Hausnummer 1/ Goldaper Straße, Verkehrsinsel Höhe Parkplätze/Elpke, Grünstreifen rechts neben Hausnummer 43/Stralsunder Straße, Ecke Gerstenkamp/Feldkamp bei Hausnummer 31, Parkplatz/Am Weiher, Ausbauende/Oelkerstraße 24, Parkplatz Freibad Hillegossen/ Dingerdisser Straße neben Bushaltestelle “Auf dem Busch“ /Lämershagener Straße 310, Parkplatz Feuerwehrgerätehaus Lämershagen/Pyrmonter Straße 9, Parkplatz Sportplatz Ubbedissen