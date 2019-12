Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Auf dem letzten freien Grundstück an der Lenkwerk-Plaza (Am Stadtholz) errichtet Franz-Christoph Borchard ein „Gebäude mit spektakulärer Architektur“, wie der Geschäftsführer der Borchard Group, der die Industriebrache um die ehemalige Kaserne wiederbelebt hat, selbst sagt.

Zwei Nutzungen sind geplant: Der Vertrag mit einem Mieter, der 250 Arbeitsplätze schaffen will, sei unterschrieben, im Erdgeschoss will Borchard in Eigenregie ein Museum der besonderen Art betreiben.

Gezeigt werden sollen Autos, die durch Filme berühmt geworden sind beziehungsweise Filme, die ihre Bekanntheit einem Auto verdanken. Borchard denkt da zum Beispiel an die US-Kultserie „Magnum“ (160 Folgen) und den Ferrari 308 GTS, an James Bonds Aston Martin, den Manta aus „Manta, Manta“, den Trabant aus „Go, Trabi, go“ oder natürlich den perlweißen VW Käfer aus „Herbie“.

„Ein solches Museum gibt es noch nicht.“

„Natürlich nicht die Original-Autos, sondern Nachbauten“, sagt Franz-Christoph Borchard. Alles andere sei utopisch. Die Ausstellung sei auch nicht statisch, sondern es werde Wechsel bei den Exponaten geben. Borchard, der das Lenkwerk schon zu einem Anziehungspunkt für Autoliebhaber (Oldtimer) gemacht hat, ist sicher: „Ein solches Museum gibt es noch nicht.“

Das Gebäude mit der Anschrift Lenkwerk 1 soll Ende 2021 fertig gestellt sein. Das, so Borchard, wären dann zehn Jahre, nachdem er das Projekt Lenkwerk in Angriff genommen habe: „Rund um die Lenkwerk-Plaza sind in der umgebauten ehemaligen Kaserne und in den neuen Bürogebäuden wie dem ‚Oval Office‘ insgesamt 1500 Arbeitsplätze untergebracht beziehungsweise neu entstanden.“

Lenkwerk wurde 1938 als Luftwaffenbekleidungsamt errichtet

Das heutige Lenkwerk wurde 1938 als Luftwaffenbekleidungsamt der Wehrmacht errichtet. Von 1945 bis 1992 nutzte die britische Rheinarmee das seit 25 Jahren denkmalgeschützte Bauwerk als Lager für Waffen, Munition, Treibstoff und medizinische Ausrüstung. Die Fachhochschule hat den Standort verlassen, nachdem der Neubau auf dem Hochschul-Campus fertig gestellt war. Untergebracht ist dort noch die ZAB (Zentrale Ausländerbehörde).

Inzwischen beherbergt die ehemalige Richmond-Kaserne eben die Oldtimer, es gibt Werkstätten für klassische Automobile, Veranstaltungsflächen, ein Restaurant, die Magazine des Historischen Museums und die Niederlassung der LWL-Archäologie.

Franz-Christoph Borchard sagt, er habe ursprünglich für das noch freie Lenkwerk-Grundstück einen Hotelbau geplant. Die Immobilie und das Grundstück habe er 2010 gekauft, dann nach und nach entwickelt. Er ist sicher: „Das Lenkwerk ist überregional bekannt.“