Von Kerstin Panhorst

Bielefeld (WB). 2019 war ganz klar das Jahr von Tina Turner. Die Rock-Legende feierte ihren 80. Geburtstag und war plötzlich wieder in aller Munde, obwohl sie 2009 das letzte Mal auf Welttournee ging. Zwar kann man die Sängerin mit dem unverwechselbaren Timbre selbst nicht mehr live erleben, aber mit der Tribute-Show „Simply the Best – Die-Tina-Turner-Story“ kommt man nahe heran.

In der Bielefelder Stadthalle machte die Produktion, die das bewegte Leben der „Queen of Rock“ schildert, nun Station. 1550 Besucher verfolgten, wie aus der jungen Sängerin Anna Mae Bullock der Weltstar Tina Turner wurde. „Simply the Best“ ist allerdings kein Musical, dass das Leben von Tina Turner in Details nacherzählt. Es ist eine Show, die sich chronologisch entlang ihrer musikalischen Erfolge hangelt, mehr Konzert als Schauspiel.

Der Berliner Marten Krebs schlüpft dabei in unterschiedliche Rollen wie die eines Clubbesitzers oder Managers und fungiert so als Erzähler, der zwischendurch die wichtigsten Stationen im Leben von Tina Turner kommentiert. Besonders gelungen ist seine kleine Presseschau mit Kritiken zu Turners Auftritten und ihrer Rezeption, für große Lacher sorgt unter anderem der herrlich schiefe Vergleich einer deutschen Fernsehzeitschrift, in der es heißt „Tina Turner ist die schwarze Marika Rökk aus Tennessee“.

Vasti Jackson schlüpft in die Rolle von Tina Turners Ehemann Ike

Dialoge gibt es nur wenige und wenn, dann unterhalten sich die Figuren hauptsächlich auf Englisch, was bei einigen Besuchern weniger gut ankommt. Während die Produktion aber musikalisch eine wirklich gute Qualität liefert, sind auffallend viele kleine technische Schwierigkeiten ein echtes Manko. Wird zu viel über die Bühne getanzt, lösen sich Kabel, die Bilder auf der mittig installierten kreisrunden Leinwand sind oft nicht Lippensynchron zum Gesang oder unscharf.

Im Kontrast dazu steht die Leistung der Solisten: Vasti Jackson schlüpft in die Rolle von Tina Turners Ehemann Ike. Der Grammy-Gewinner beeindruckt vor allem durch sein begnadetes Gitarrenspiel und darf auch einige Stücke solo performen, um der eigentlichen Hauptdarstellerin Gelegenheit zu ihren mannigfaltigen und stets gelungenen Kostümwechseln zu geben.

Juristischer Streit

Dorothea „Coco“ Fletcher geht optisch als junge Tina Turner durch, wenn sie mit ihrer wunderbaren Stimme energiegeladen die großen Hits wie „Simply The Best“, „Private Dancer“, „Nutbush City Limits“ oder „We Don’t Need Another Hero“ singt, ist allerdings der Unterschied zum Original deutlich hörbar.

Tina Turner selbst ist ihre Doppelgängerin aber wohl trotzdem noch zu nah am Original: Sie verklagte die Konzertveranstalter, weil Coco Fletcher ihr auf den Werbeplakaten für die Show zu ähnlich sehe und man denken könnte, dass sie selbst auftritt.

Außerdem wollte sie juristisch erwirken, dass die Produktion den Namen “Tina Turner” nicht verwenden darf. Der Grund für die Klage dürfte allerdings weniger inhaltliche, als werberelevante Gründe haben: Im März 2019 feierte das von Tina Turner selbst autorisierte Musical über ihr Leben in Hamburg Premiere, die „Simply the Best“-Show dürfte deshalb intern als Konkurrenz betrachtet werden.