Feuerwehrleute beim Einsatz an der Buschkampstraße. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). In der Nacht auf Dienstag wurde die Feuerwehr über eine Rauchentwicklung an der Buschkampstraße informiert. Auf einem zur Straße rückwärtigen Balkon ist ein Feuer ausgebrochen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte ist bereits ein Fensterglas geborsten.

Die Brandbekämpfer wurden um 0.34 Uhr alarmiert. Zum Zeitpunkt des Feuers hielten sich sieben Personen in dem Drei-Parteienhaus auf, in der zum Balkon gehörenden Wohnung im Erdgeschoss zwei Bewohner und ein Gast. Sie wurden von der Feuerwehr ins Freie gerettet. Unter Atemschutz löschten die Brandbekämpfer die Flammen ab, ein weiterer Trupp ging zur Erkundung in das Gebäude vor, sagte Einsatzleiter Thomas Epp.

»Bisher haben wir keine Erkenntnisse, warum das Feuer ausgebrochen ist. Der leitende Notarzt sichtete die sieben Personen und entschied, sie aufgrund erhöhter Werte einer Rauchgasvergiftung umliegenden Krankenhäusern zuzuführen. Durch das gesprungene Fensterglas an dem Balkon im Erdgeschoss sind Rauchgase in das Badezimmer und den Flur der Wohnung gezogen.«

Durch eine rasche Überdruckbelüftung mit einem Hochleistungslüfter blieb die Wohnung bewohnbar. Die Wohnungen im Ober- und Dachgeschoss blieben unversehrt. »Den Kaninchen einer Bewohnerin im Dachgeschoss ist nichts passiert«, versicherte Epp.

Der Gebäudeschaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Warum das Feuer ausgebrochen war, muss die Kriminalpolizei ermitteln. Etwa eineinhalb Stunden waren 40 Brandbekämpfer der Wachen Haupt, Süd und der Löschabteilung Senne im Einsatz.