Bielefeld (dpa). Mal subtil, mal offen aggressiv und drohend: Beleidigungen und sexistische Hassreden gegen Frauen kommen im Netz auf Kommentarseiten, bei Facebook, Twitter, Youtube oder in Online-Spielen vor. Häufig handelt es sich dabei um abwertende und herabwürdigende Angriffe, die sich auf das Äußere und den Körper beziehen, wie der Bielefelder Gewaltforscher Andreas Zick schilderte. Auch Vergewaltigung oder andere brutale Gewalttaten würden in den sozialen Medien anonym angedroht – in der Regel indirekt. Denn: „Jene, die Hassbotschaften senden, wissen, dass die Androhung einer realen Tat stärker verfolgt wird.“