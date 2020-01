Nahe St. Moritz ist am Donnerstag bei einem Skiunfall ein 57-jähriger Mann aus Bielefeld verstorben. Foto: dpa

Von Christian Bröder

St. Moritz/Bielefeld (WB). Tödlicher Skiunfall in der Schweiz: Ein 57-jähriger Mann aus Bielefeld ist am Donnerstagmittag auf der Piste bei der Bergstation Corviglia in St. Moritz nach einer Kollision mit einem Schweizer (52) verstorben.