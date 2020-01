Der angeblich korrupte Bielefelder Bauamtsleiter Manni Höch (Heinrich Schafmeister) muss in den Knast. Wilsberg (Leonard Lansink/links) und sein Freund Ekki (Oliver Korittke) helfen ihm. Foto: ZDF

Von Stefan Biestmann

Bielefeld (WB). Etwa 1000 Besucher haben die Premiere der Wilsberg-Folge „Bielefeld 23“ im Cinemaxx miterlebt . Das ZDF zeigt die unter anderem in Bielefeld gedrehte Folge am Samstag, 11. Januar, um 20.15 Uhr. In der Folge gibt es viele Seitenhiebe zwischen Münster und Bielefeld.