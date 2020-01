Nur echt in den orangefarbenen Dosen: Der Brackweder Medienarchivar Frank Becker (59) zeigt den neuen Bestand an Filmen des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU). Das Material lagert in einer Halle an der Sportstraße. Foto: Markus Poch

Von Markus Poch

Bielefeld (WB). Was auf der Welt passiert und wie die Dinge funktionieren, hat in Deutschland nicht erst „Die Sendung mit der Maus“ (seit 1971) erklärt oder die „Sesamstraße“ (seit 1973). Schon wesentlich länger gibt es das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU). Seit 1950 beliefert es bundesweit die weiterführenden Schulen mit Lehrfilmen. Mehr als 2500 dieser Filme haben jetzt im Medienarchiv Bielefeld eine dauerhafte Bleibe gefunden. In Deutschlands größter privater Bild- und Tonträgersammlung mit Sitz in Brackwede werden sie zudem erfasst und digitalisiert, so dass sie für jedermann zugänglich sind.