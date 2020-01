Bielefeld (WB/cm). Zu einem Brand in die Straße Am Beckhof wurden die Bielefelder Brandbekämpfer am Samstagabend gerufen. Dichter Qualm drang aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Sechs-Parteien-Hauses. In der Brandwohnung fanden die Feuerwehrkräfte eine leblose Person vor. Nach Angaben eines Polizeisprechers handelt es sich bei dem Toten vermutlich um den 68-jährigen Bewohner der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war.