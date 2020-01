Mülltonnen brannten an der Herforder Straße. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). In der Nacht auf Sonntag meldete ein aufmerksamer Anrufer Flammen und starken Rauch an einem Wohnhaus an der Herforder Straße. 20 Brandbekämpfer des Löschzuges der Hauptwache und der Löschabteilung West eilten zum Brandort.

Wie Einsatzleiter Philipp Neuhaus vor Ort mitteilte, standen zwei Müllcontainer in Vollbrand. »Um 1.52 Uhr wurden wir zum zweiten Brandeinsatz in der Nacht alarmiert. Auf der Anfahrt gingen wir von einem Wohnungsbrand aus. Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass zwei Müllcontainer an einem Durchgang eines Wohnhauses brannten.«

Ein Trupp unter Atemschutz begann umgehend die Löscharbeiten mit einem C-Rohr. Ein weiterer Trupp ging zur Menschenrettung in das Gebäude vor. Die vier gemeldeten Bewohner mussten von der Feuerwehr durch den leicht verrauchten Treppenflur ins Freie gerettet und vom Rettungsdienst untersucht werden. Sie blieben unverletzt.

»Durch geöffnete Fenster geriet leichter Brandrauch in vereinzelte Wohnungen und den Hausflur. Da wir das Feuer rasch unter Kontrolle hatten, wurde das Haus schnell belüftet. Dadurch konnten wir weiteren Schaden verhindern. Ein weiterer Müllcontainer wurde durch die Flammen ebenfalls erheblich beschädigt«, so Neuhaus. Die vier betreuten Bewohner konnten nach Beendigung der Lösch- und Lüftungsmaßnahmen zurück in ihre Wohnungen.

Das Feuer ist in einem offenen Durchgang ausgebrochen. Dort entstand an der Fassade, der Decke und einer Tür zum Innenhof erheblicher Sachschaden. Phillipp Neuhaus verwies an die Kriminalpolizei, die Ursache und Gesamtsachschaden ermitteln muss. Etwa eine Stunde waren die Brandbekämpfer im Einsatz.