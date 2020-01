Bielefeld (WB). Deutschlands wohl erfolgreichster Klangkünstler geht in diesem Jahr auf Solo-Clubtour. Am 25. Oktober um 20 Uhr gastiert Christopher von Dey­len im Lokschuppen.

Der gebürtige Niedersachse ist der Kopf des Musikprojekts Schiller: Sechs seiner Alben erreichten Platz eins der deutschen Charts. Hinzu kamen erfolgreiche Single-Auskopplungen wie „Sonne“, „Leben...I feel you“ oder „Time for dreams“.

Begonnen hatte alles mit dem ersten großen Hit „Das Glockenspiel“ Anfang der 90er Jahre. Mit dem Lied schaffte Schiller damals den Durchbruch. Und immer wieder war das Musikprojekt auch zu Gast in Bielefeld – zum Beispiel in der Seidenstickerhalle . Für seine Club-Tour will sich der 49-Jährige aufs Wesentliche beschränken: Klavier und Elektronik.

Und so steht die Tournee auch unter dem Motto „Piano und Elektronik“. Zu sehen sein sollen dann auch Bilder von ausgedehnten Reisen durch die Welt. „Die klar definierte Kontur eines einzelnen Klaviertones und die tiefen Klangbilder, die sich mit ihnen erzeugen lassen, sind faszinierend“, sagt Christopher von Deylen. „In Verbindung mit elektronischen Sequenzen erzeugen sie eine Spannung, die den Raum mit Energie erfüllt.“

Bielefeld ist eine von sieben Stationen der Club-Tour. Karten gibt es in der WESTFALEN-BLATT-Geschäftsstelle am Jahnplatz .