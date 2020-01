So kennt man ihn – „Ernie“ flitzt nackt durchs Fußballstadion. Foto: Stefan Hörttrich

Bielefeld (WB/St). Obwohl die Staatsanwaltschaft Hannover seit Sommer wegen exhibitionistischer Handlungen gegen ihn ermittelt, ist der Bielefelder Ernst-Wilhelm „Ernie“ Wittig am Dienstag in der niedersächsischen Landeshauptstadt erneut auffällig geworden. Deutschlands bekanntester Flitzer hat sich am Rande des Trainings der Profimannschaft von Hannover 96 entblößt.