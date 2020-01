Bielefeld (WB/peb). Nach dem Abschluss der Sanierung und der Gestaltung des Außenbereichs startet der Förderverein des Landschaftspflegehofes Ramsbrock in diesem Jahr richtig durch. Mit großem Aufwand wurde der Hof am Ramsweg, der der Stadt Bielefeld gehört, zum naturpädagogischen Zentrum ausgebaut . „Jetzt geht es darum, da Leben hineinzubekommen“, sagt Alt-Oberbürgermeister und Vereinsvorsitzender Eberhard David.

Was bedeutet, dass der Hof jetzt insbesondere von Kindern und Jugendlichen genutzt und ein entsprechendes Programm aufgebaut werden soll. Und so hat der Förderverein aktuell ein Konzept entwickelt, das jungen Leuten den Weg „Vom Korn zum Brot„ – so der Titel – nahebringen soll. „Es soll regelmäßiger Bestandteil unserer Bildungssparte Ernährungs- und Geschmacksbildung werden“, erläuterte Bezirksbürgermeister und Vereins-Schatzmeister Gerhard Haupt.

Für den Förderverein ist das ein größer angelegtes Projekt. So sollen auf einer Fläche im Garten des Hofes Ramsbrock verschiedene Getreidesorten angepflanzt werden, darunter Roggen, Hafer und Gerste. Wenn das Getreide erntereif ist, können die Kinder und Jugendlichen die nächsten Verarbeitungsschritte kennenlernen.

Dazu übernimmt der Verein zunächst eine elektrische Mühle von Niemöllers Mühle in Quelle. Langfristig plant die Stadt, die seit vielen Jahren leer stehende und langsam verfallende Wassermühle Ramsbrock am jetzigen Standort an der Ummelner Straße abzutragen und auf dem Gelände des Hofes Ramsbrock am Reiherbach wieder aufzubauen. Die jungen Leute können so den Mahlvorgang begleiten und schließlich in der Küche des Hofes einen Teig zubereiten. In einem Holzofen soll daraus Brot werden. Dieser Ofen soll in Kürze auf dem Hof Ramsbrock gebaut werden.

Dabei soll eine Spende des Inner-Wheel-Clubs Bielefeld helfen. Präsidentin Lisa Jost und Mitglied Hilde Schöppner haben am Donnerstag dem Förderverein des Hofes 3500 Euro übergeben. Das Geld ist der Erlös aus dem Rudel-Singen vom 9. Dezember in der Oetkerhalle mit gut 1400 Teilnehmern. „Uns gefällt der naturpädagogische Ansatz des Hofes Ramsbrock“, sagte Lisa Jost. Der passe gut ins Profil des Serviceclubs. Inner Wheel Bielefeld zählt rund 60 Mitglieder und unterstützt unter anderem Menschen in Not.

Um den Förderverein Hof Ramsbrock zu unterstützen, hatte der Club gemeinsam mit Musiker und Veranstalter David Rauterberg das Benefiz-Singen auf die Beine gestellt. Ansonsten, sagen Hilde Schöppner und Lisa Jost, stammen die Mittel des Clubs aus Beiträgen und dem regelmäßigen Benefiz-Basar. Der nächste Basar ist am Freitag, 13. März, von 15 bis 18 Uhr und am Samstag, 14. März, von 10 bis 14 Uhr im KuKs, Meisenstraße 65.

Um Kinder und Jugendliche zum Hof Ramsbrock zu holen, stellt der Förderverein bei Bedarf einen Bus zur Verfügung. Eberhard David zufolge will der Verein bei Mobiel erreichen, dass der Hof Haltepunkt im Busnetz wird.