Christian Wolf (59) mit Saxophon, Klaus Scharffen­orth (58) am Klavier: So werden die Passagiere des Traumschiffs die Bielefelder als „Vista Lounge Duo“ erleben. Foto: Bernhard Pierel

Von Sabine Schulze

Denn die beiden werden die Reise auf der „Amadea“ als Unterhaltungskünstler antreten: Scharffenorth ist der Pianist des musikalischen Duos, Wolf, der in Schildesche ein Musikgeschäft hat, wird Tenor- und Altsaxophon sowie eine Klarinette mit auf die Reise nehmen. Für Gesang werden beide sorgen.

Dass sie in der Traumschiff-Folge, die während ihres 28-tägigen Engagements gedreht wird, zu sehen sein werden, schließen beide aus: „Ich habe mir eigens einige Folgen angesehen: Die meisten Szenen werden nur mit den Schauspielern irgendwo an einer Reling oder auf Landgängen gedreht“, sagt Scharffenorth. Und Wolf ergänzt: „Die Gäste sind so gut wie nie im Bild.“ Ebenso wenig wissen die beiden, welche Schauspieler dabei sein werden – abgesehen von der Traumschiff-Crew um Florian Silbereisen und Barbara Wussow.

Von Miami nach Hamburg

Vermittelt hat das Engagement auf dem Kreuzfahrtschiff eine Bonner Agentur: Die hatte bei Klaus Scharffenorth, der bereits in früheren Jahren einige Kreuzfahrt-Auftritte hatte, angefragt: Gesucht wurden eigentlich ein Pianist und eine Sängerin. Scharffenorth aber brachte Christian Wolf ins Spiel: Mit ihm stand er schon zusammen mit den „Thunderbirds“ auf der Bühne, mit ihm verbindet ihn eine Freundschaft. Die beiden fuhren also nach Bonn und spielten Barbara Lechner, die die Künstleragentur dort leitet, in ihrem Wohnzimmer vor. Der Rest ist Geschichte.

Einschiffen werden sich Scharffenorth und Wolf, in dessen Geschäft seine Mitarbeiter die Stellung halten werden, am 27. März in Miami, Florida. Von dort geht es die US-Ostküste hoch bis nach New York und Boston, von dort über den Atlantik nach Portugal, St. Malo in Frankreich und Portsmouth und schließlich über den Ärmelkanal nach Hamburg.

Allabendliche Auftritte

Allabendlich werden die beiden Musiker die 600 Passagiere der Amadea zwei Stunden lang unterhalten: von 18 bis 19 und von 21 bis 22 Uhr. Der Arbeitsplatz des Duos wird die „Vista Lounge“ sein. „Sie liegt in der ersten Etage direkt unter der Brücke, mit einem weiten Panoramablick in Fahrtrichtung“, schwärmt Scharffenorth. Daneben wird es auch Gastauftritte in „Harry’s Bar“ und Soloauftritte geben, wird Pianist Scharffenorth einen Flötisten begleiten und in seiner „Request Show“ Publikumswünsche erfüllen.

Dennoch: Die Musiker genießen überwiegend einen Gästestatus, haben freie Kost und Logis (in Gästekabinen), können „für kleines Geld“ an Landausflügen teilnehmen und sollen sich auch unter das Publikum mischen. Noch unklar ist, ob Christian Wolfs Ehefrau ihn begleiten wird: Das wird von der Auslastung des Schiffes abhängen. „Die ist aber bei einer so langen Reise mit mehreren See-Tagen in der Regel nicht hundertprozentig“, weiß Scharffenorth aus Erfahrung.

Die Traumschiffreise wird in diesem Jahr nicht ihre einzige bleiben: Ende Oktober geht es für weitere zweieinhalb Wochen von New York in die Karibik. Das zweite Engagement war quasi eine Bedingung: Denn mittlerweile müssen auch die Künstler an Bord der Kreuzfahrtschiffe Lehrgänge in Schiffssicherheit und Gefahrenabwehr absolvieren. Dafür waren die beiden Bielefelder bereits eine Woche in Rostock.

Und wer weiß: Vielleicht werden die beiden Musiker vom ZDF-Team doch noch entdeckt: als zwei Charakterköpfe, die es gewohnt sind, vor Publikum aufzutreten.