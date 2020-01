Von Uta Jostwerner

Bielefeld (WB). Da kauft man extra ein Markengerät und dann so was! Kaum fünf Jahre hatte mein Wasserkocher durchgehalten, um dann so peu à peu den Geist aufzugeben. Zum Wegwerfen war mir das schmucke Ding zu schade, und so machte ich mich eines sonntags auf den Weg ins Repair Café.

Im Internationalen Bildungszentrum IBZ an der Teutoburger Straße duftet es nach Kaffee und Kuchen. Ralf-Larissa Jürgens vom Verein Transition Town empfängt mich freundlich und macht mich mit Michael Eber bekannt, einem von mehreren ehrenamtlichen Hobbyschraubern, die bei der Reparatur von kleineren Haushaltsgeräten behilflich sind.

„Arbeitsverweigerung“

Zunächst schildere ich ihm das Problem: Während ich bei meinem Wasserkocher ehemals vier verschiedene Heiztemperaturen – von 100 über 95, 80 bis hin zu 70 Grad – wählen konnte, fielen nach und nach die Funktionen aus. Zuletzt heizte das Gerät das Wasser nur noch auf 70 Grad an. Ideal zum Aufbrühen von grünem Tee, zu kalt indes für den von mir bevorzugten Earl Grey.

Da hilft nichts, wir müssen mal reingucken, um der Ursache für die „Arbeitsverweigerung“ auf den Grund zu gehen. Drei winzige Schrauben halten den unteren Deckel fest. Michael Eber reicht mir den passenden Kreuzschraubendreher an und schon habe ich zwei Schrauben gelöst. Bei Nummer drei greift der Schlüssel indes nicht. „Das ist mal wieder typisch“, weiß Eber. „Für die dritte Schraube braucht man einen Dreikantschlüssel. Solch ein Spezialschlüssel ist aber in den meisten Haushalten nicht vorhanden. Die machen das extra, damit man nicht an die Elektrik rankommt“, erzählt der Tüftler, der natürlich das passende Werkzeug zur Hand hat.

Und schon blicken wir auf Heizelement, Relais, Kondensatoren, Steckverbindungen, Kontakte und Temperaturfühler. Das heißt, Michael Eber lokalisiert all diese kleinen Module im Inneren meines Wasserkochers. Für mich sieht das aus wie ein Modell aus dem Fischer-Baukasten. Puh!

Der Fachmann lässt sich nicht abschrecken

„Ich kann die Steuerung nicht sehen. Da sind verschiedene Widerstände vorgeschaltet“, sagt Eber, doch ich verstehe nur Bahnhof. Zum Glück lässt sich der Fachmann von Problemen nicht abschrecken. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein, jetzt ist sein Forscher- und Entdeckergeist erst recht entbrannt.

Die Fehlerursache zu finden, ist bei dem Gerät nicht ganz einfach. Eber tippt auf einen defekten Thermostat und startet eine kleine Testreihe, bei der immer wieder Wasser erhitzt wird und anschließend abkühlen muss. Das dauert. Zeit, sich umzuschauen und mit den anderen Besuchern ins Gespräch zu kommen.

Marlies Brede kommt regelmäßig mit kaputten Geräten vorbei. Sie liebt alte Dinge, hat schon ein Radio aus den 1950er Jahren reparieren lassen und ist an diesem Sonntag mit einem Reisegrammophon aus den 1930/40er Jahren gekommen. Ihr Helfer legt das Innenleben frei und fast alle Besucher stecken neugierig die Köpfe über dem „exotischen“ Gerät zusammen. Die Mechanik scheint noch in Takt zu sein. Eine Reinigung und etwas Schmiere sollen den Mechanismus wieder in Gang bringen.

„Es widerstrebt mir, Dinge wegzuwerfen. Wir produzieren schon genug Müll“, sagt Marlies Brede. Ihr Tischnachbar Karl-Heinz Elbracht pflichtet ihr bei: „Wegwerfen ist Ressourcenverschwendung. Noch dazu, weil unsere Geräte häufig unter großem Elend produziert werden“, prangert Elbracht an. Da auch Kundenservice und Beratung in den Fachmärkten immer stärker zurückgefahren werden, ist er mittlerweile regelmäßiger Besucher des Repair Cafés.

Ehrenamtlich tätig

Aktuell repariert er unter Hilfestellung eine defekte Stehlampe. Wie sich bei seinem vormaligen Besuch herausgestellt hatte, war der Dimmer kaputt. „Dabei hatte ich den erst drei Wochen zuvor im Baumarkt gekauft und zuhause ausgetauscht. Ich kann mir einfach nicht erklären, wie ein Teil nach drei Wochen Gebrauch schon wieder kaputt gehen kann“, ereifert er sich.

„Ich sehe hier viele Geräte, die nur noch sehr schlecht zu reparieren sind“, sagt Martin Spillner. Im Hauptberuf ist er Schlosser, seit 2014 engagiert er sich bei Transition Town ehrenamtlich in den Repair Cafés. „Der Austausch mit anderen Tüftlern macht mir Spaß und ich lerne immer noch selbst etwas dazu“, erklärt er sein Engagement. Ihm selbst sei es wichtig, einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen.

Inzwischen ist mein „Schrauber“ zu der Erkenntnis gelangt, dass der Thermostat wohl in Ordnung ist. Also geht die Fehlersuche weiter, wozu weitere Untersuchungen nötig sind, die spezielles Werkzeug verlangen. Eber ist begeistert: „Das Gerät wurde dafür geschaffen, im Falle eines Defektes repariert zu werden. Das muss man dem Hersteller schon anrechnen.“

Spezielle Ersatzteile

Gemeint, so klärt er mich auf, ist der modulare Aufbau über so genannte SMD-Bauteile. SMD kommt aus dem Englischen und heißt „Surface-Mounted Device“. Das sind elektronische Bauteile, die keine Drahtanschlüsse besitzen, sondern mittels lötfähiger Anschlussflächen direkt auf die Platine gelötet werden.

Endlich kommt Michael Eber zu der Erkenntnis, dass wohl einer der elektrischen Widerstände den Geist aufgegeben hat. Solch spezielle Ersatzteile sind im Repair Café nicht vorrätig. Ich soll nun den Hersteller anrufen und unter Angabe der Geräte-Nummer das Ersatzteil bestellen. „Diese Module kosten meistens nur ein paar Cent“, weiß Eber. Mit dem entsprechenden Ersatzteil soll ich dann zum nächsten Repair Café kommen. „Das Austauschen ist dann kein Problem“, macht Michael Eber mir Mut. Und so sehe ich voller Zuversicht einem erneuten Besuch im Repair Café entgegen.