In einem ersten Bauabschnitt soll der Kinder- und Jugendort entlang der Bahngleise entstehen. Die geplante Baumreihe wird aber zurück gestellt, der Spielplatz an der Lohkampstraße bleibt auf Wunsch der Politik erhalten. Bild: Umweltbetrieb, WB-Grafik: Christina Büscher

Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Bezirksbürgermeister Hans-Jürgen Franz (SPD) hätte die Sondersitzung der Bezirksvertretung Mitte wohl am liebsten geschlossen, ohne dass ein Beschluss zur Neugestaltung eines Jugendortes im Luttergrünzug gefasst worden wäre. Franz schlug eine Verschiebung auf die reguläre Sitzung am 23. Januar vor. Weil aber CDU, Grüne und Linke teilweise in ihren Vorschlägen einig waren, einigten sich die Politiker während einer Sitzungsunterbrechung doch noch auf einen – immerhin einstimmigen – Beschluss.