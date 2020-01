Bielefeld (MiS). Die Wettbürosteuer der Stadt Bielefeld steht erneut auf dem juristischen Prüfstand. Am Freitag, 17. Januar, verhandelt das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster über die Rechtmäßigkeit der kommunalen Abgabe.

Ein Wettbüro will nicht zu der Abgabe herangezogen werden. Die Stadt hatte die Steuer ursprünglich nach der von den Wettbüros genutzten Ladenfläche berechnet. Nachdem das Bundesverwaltungsgericht diesen Maßstab für rechtswidrig erachtet hatte, änderte das Rathaus seine Steuersatzung so, dass die Wetteinsätze der Kunden besteuert wurden.

Zu diesen Wetteinsätzen zählte die Stadt auch diejenigen Einsätze, die der Kunde nicht selbst im Wettbüro abgibt, sondern auch online über eine im Wettbüro hinterlegte Kundenkarte tätigt. Im konkreten Fall hat das Wettbüro keine Steuererklärung abgegeben. Die Stadt hat die Höhe der Wetteinsätze deshalb geschätzt.

Die Bielefelder Wettbürosteuer beschäftigt die Gerichte schon seit geraumer Zeit. Im März hatte das Verwaltungsgericht Minden die Steuersatzung gekippt – wegen der Besteuerung auch online getätigter Wetteinsätze. Der Passus wurde in einer inzwischen neu aufgelegten Satzung entsprechend geändert. Da die Verwaltung aber an ihrer Rechtsauffassung festhält und auch eine grundsätzliche Klärung wünscht, war beantragt worden, gegen das Urteil Berufung zuzulassen. Deshalb ist jetzt das Oberverwaltungsgericht am Zug. Sollten die Münsteraner Richter das Urteil ihrer Mindener Kollegen bestätigen, müsste noch rückwirkend eine Satzung für das Jahr 2018 beschlossen werden, um mindestens die Steuereinnahmen ohne Online-Einsätze sicherzustellen.