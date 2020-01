An der Gesamtschule Stieghorst war es immer wieder zu Schäden durch Vandalismus gekommen. Foto: Peter Bollig

Von Hendrik Uffmann

Bielefeld (WB). Fensterscheiben, die mit Schnapsflaschen eingeschlagen werden, Lagerfeuer im angrenzenden Kotten, Müll, Graffiti, Einbrüche – Schäden von insgesamt fast 18.000 Euro haben Randalierer und Gruppen von Jugendlichen allein im vergangenen Jahr an der Friedrich-Wilhelm -Murnau-Gesamtschule in Stieghorst angerichtet. Die Gesamtschäden von 2014 bis 2018 betragen 52.500 Euro.

Doch auch der Kampf gegen den Vandalismus könnte teuer werden, wenn die Vorstellungen der Stieghorster Bezirksvertreter berücksichtigt werden, heißt es nun vom Amt für Schule. Denn die Pläne, das Schulgelände für 34.000 Euro teilweise einzuzäunen, hatten diese zunächst verworfen. Stattdessen hatte sie mehr Bewegungsmelder und eine verbesserte Videoüberwachung vorgeschlagen, vor allem aber auch eine stärkere Kontrolle des Schulgeländes durch das Ordnungsamt und regelmäßige nächtliche Streifen durch einen Sicherheitsdienst.

Zusätzliche Leuchten und Bewegungsmelder

Während daraufhin für insgesamt 8000 Euro die bestehende Videokamera ertüchtigt worden sei und zusätzliche Leuchten und Bewegungsmelder installiert worden seien, so das Amt für Schule, sei eine Überwachung nur mit einer Streife von zwei Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes möglich, die täglich auf dem Schulgelände unterwegs sein müssten. Denn allein durch die bessere Beleuchtung und Videoüberwachung sei nicht zu erwarten, dass die Vandalismusschäden eingedämmt werden könnten.

Um wirklich für Ordnung zu sorgen, müsste der Sicherheitsdienst jedoch über viele Stunden hinweg regelmäßig patrouillieren – während der Schulzeit je nach Jahreszeit zwischen 19 und 3 Uhr morgens, in den Ferien im Frühjahr und Sommer sogar von 15 bis 3 Uhr.

Sicherheitsdienst müsste regelmäßig patrouillieren

120.000 Euro würden die Kosten allein dafür jedes Jahr betragen, schreibt das Amt für Schule nun in einer Vorlage, die in der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung Stieghorst am kommenden Donnerstag beraten werden soll.

Auch eine stärkere Kontrolle durch das Ordnungsamt sei aufgrund der zu erwartenden Kosten nicht wirtschaftlich, so das Amt. Denn Erfolge im Kampf gegen die Randalierer seien nur durch „eine lückenlose Überwachung mit erheblichem Personalaufwand“ möglich. Dazu würde jedoch mehr Mitarbeiter gebraucht, was ebenfalls mit enormen dauerhaften Kosten verbunden sei. Darüber hinaus sei es auch mit permanenten Streifengängen nicht möglich, alle Beschädigungen zu verhindern, so lange das Gelände frei zugänglich bleibe.

Deshalb spricht sich das Amt für Schule erneut dafür aus, das Gelände der Gesamtschule zum Teil mit einem zwei Meter hohen Zaun einzuzäunen – zumal die Spielgeräte außerhalb des Zauns und weiter frei zugänglich bleiben sollen.