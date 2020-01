Von Margit Brand

Werther/Bielefeld-Deppendorf (WB). Die Restaurierung ist endgültig abgeschlossen, die Tore öffnen sich: Von diesem Wochenende an kann – nach vorheriger Anmeldung – sonntags in der alten Wassermühle Deppendorf gefrühstückt werden. Ab 13 Uhr dann stehen die Tore für Ausflügler offen, die sich bei Kaffee, Kuchen, Snacks und Getränken stärken wollen. Auch Familienfeiern oder Tagungen werden hier künftig ausgerichtet.

Damit fällt der offizielle Startschuss für die gastronomische und auch kulturelle Nutzung des denkmalgeschützten Hauses, dessen Umbau viele Jahre in Anspruch genommen hat (das WB berichtete). In jahrelanger Arbeit hatte zunächst Hans-Georg Baumeister, Nachfahre der früheren Müller, an dem Gebäude gearbeitet und Teile saniert. Weil die Zusammenarbeit mit den Bielefelder Behörden mühsam war, beendete er 2016 sein Engagement, die Mühle zu einem Ort der Kultur und Begegnung zu machen.

Kultur immer freitags „Fridays for Culture“ heißt das Kulturprogramm, das Hannes Westfeld in der Mühle immer freitags etablieren möchte. Erste Termine stehen schon fest, weitere Planungen laufen. Dabei will das Haus nicht nur der „großen Kultur“ eine Bühne bieten. Auch lokale Angebote sollen hier ihren Platz finden. „Es ist ganz klar auch als Treffpunkt im Ort gedacht“, unterstreicht der Besitzer. Den Start macht am Valentinstag, 14. Februar, ein „Mühlendinner“ unter dem Motto 1001 Nacht. Passend dazu gibt es Live-Musik und ein orientalisch angehauchtes Flying Buffet nur für Pärchen. Am 3. April ist die Kabarettistin Melanie Haupt mit ihrem „Steuerprogramm“ zu Gast. Anlässlich des Beethoven-Jahres gibt es am 5. Juni ein Jubiläumskonzert als Auftakt zur Reihe „Klassik zum Anfassen“. Claudia Oddo mit Nadja Naumova werden die Reihe Ende Juni fortsetzen. Das komplette Halbjahresprogramm soll Ende des Monats auf der Homepage abrufbar sein.

Diesen Grundgedanken aber hegt bis heute auch Hannes Westfeld, der die Immobilie vor rund vier Jahren übernahm und seitdem viel Arbeit, Energie und letztlich auch Geld – er spricht von einem siebenstelligen Betrag – in den Umbau der Mühle gesteckt hat. Der Dornröschenschlaf ist nun beendet.

Alle Genehmigungen liegen vor, so dass der regelmäßige Betrieb aufgenommen werden kann. „Es hat schon reichlich Nachfragen gegeben“, berichten Westfeld und Susanne Diekmann, die als Geschäftsführerin die Fäden in der Hand hält. Kein Wunder: Frisch renoviert zieht das besondere Denkmal, in dessen Balken die Jahreszahl 1697 prangt, die Blicke der Passanten auf sich.

Susanne Diekmann freut sich, dass sich das Terminbuch für 2020 auf diese Weise schon gut gefüllt hat. Das historische Ambiente, das nach seiner fachgerechten Sanierung gepaart ist mit moderner Einrichtung, ist für Hochzeiten und Geburtstage gefragt und kann auch für Freie Trauungen genutzt werden. „Klasse statt Masse“ haben die Betreiber als Devise ausgegeben. Das Kleinod sei für wilde Partys wenig geeignet, sind sie überzeugt.

Wer nach dem Feiern auch vor Ort schlafen möchte, kann sich in den sieben Doppelzimmern einquartieren. Von der Idee, eine Wohnung unterm Dach einzurichten, hat Westfeld wieder Abstand genommen. Wenn unten regelmäßig Veranstaltungen ausgerichtet werden, fände ein Mieter womöglich nicht die erhoffte Ruhe, die man sich eigentlich von diesem abgeschiedenen Ort erhofft. Deshalb sind die Zimmer am Wochenende auch vornehmlich für Gäste gedacht; unter der Woche sieht das anders aus.

Die Hotelzimmer sind so gut wie bezugsfertig, werden voraussichtlich aber erst von März an genutzt werden können. Um allerletzten Brandschutzauflagen genüge zu tun, wird von der Straße noch ein Steg zur großen Terrasse gebaut. Positiver Nebeneffekt: Der Weg dorthin – wie auch zur Galerie über der großen Mühlendeele – wird damit barrierefrei.

Die gastronomische Nutzung sichert das zweite Standbein: Denn die Mühle soll auch dörflicher Treffpunkt sein und Kultur eine Bühne bieten (siehe Extra-Kasten). „Dazu werden wir in Abstimmung mit dem bestehenden Förderverein der Wassermühle einen neuen Verein gründen“, kündigt Hannes Westfeld an, dem nach eigenen Worten viel daran liegt, diesen Ort für die Wertheraner und Bielefelder Nachbarschaft nutzbar zu machen.

Mit dem Umbau hat Westfeld, im Hauptberuf Sachverständiger für Gebäudeschäden, gezeigt, welches Potenzial uralte Gemäuer entfalten können – auch in baufachlicher Sicht. „Energetisch entspricht es jetzt heutigen Ansprüchen“, unterstreicht er. Der Besitzer erhofft sich, dass es in Zukunft wie in alten Zeiten wieder klappert am rauschenden Schwarzbach: Nicht (nur) um der zusätzlichen Romantik willen. Um eine zusätzliche, alternative Stromquelle anzapfen zu können, soll wieder ein Mühlrad in Betrieb genommen werden.