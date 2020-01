Dortmund/Bielefeld/Minden/Herford/Gütersloh (WB). Eine Bombenentschärfung in der Dortmunder Innenstadt, bei der auch der Hauptbahnhof von Evakuierungsmaßnahmen betroffen ist, wird am Sonntag für massive Einschränkungen im Zugverkehr sorgen. Auch in OWL müssen sich Bahnreisende auf Verspätungen einstellen.