Von Christian Althoff

Bielefend (WB). Sie kann nicht nur Achttausender: Nach 58 Tagen hat die Extrembergsteigerin Anja Blacha (29) nach eigenen Angaben am Donnerstagabend um 19.36 Uhr deutscher Zeit den Südpol erreicht. Die gebürtige Bielefelderin, die seit 2016 in Zürich lebt, hat damit geschafft, was vor ihr noch niemand vollbracht hat: 1400 Kilometer auf Skiern durch die Antarktis – alleine, ohne Lebensmitteldepots auf der Strecke, mit einem 100 Kilogramm schweren Schlitten im Rücken.

„Eine halbe Stunde, nachdem Anja am Südpol angekommen war, hat sie sich bei mir gemeldet“, sagt Kirsten Blacha (31), die ältere Schwester. Seit Beginn der Expedition Anfang November hatten die beiden täglich über das Satelliten-Kommunikationssystem „Inreach“ in Verbindung gestanden, mit dessen Hilfe man weltweit kurze Textnachrichten austauschen kann.

„Als Anja im Sommer als erste deutsche Frau den K2 bezwang, habe ich mir Sorgen gemacht, weil du jederzeit von einem Felsbrocken getroffen werden kannst. Bei der Südpol-Expedition war ich entspannter. Wenn man einen Schritt nach dem anderen macht, sieht man die Gletscherspalten rechtzeitig. Da konnte nicht so viel passieren.“ Ihre Schwester sei froh, dass sie es geschafft habe und jetzt am Südpol sei. „Das war ja völlig neu für sie. Sie wusste ja nicht, ob ihre Berechnungen passen würden.“ Taten sie: Zwei Tage eher als geplant erreichte die 29-Jährige ihr Ziel.

Vor Jahren waren die beiden Schwestern in den Anden gewesen. „Für mich war das genug Berg, aber Anja hat damals Feuer gefangen“, erzählt die ältere Schwester. „Obwohl wir den gleichen Hintergrund haben, haben wir uns da völlig anders entwickelt.“ Für sie sei es „ziemlich beeindruckend“, was ihre Schwester schon geschafft habe.

Erst vor sieben Jahren kaufte Anja Blacha ihre ersten Bergschuhe. 2015 bestieg sie mit dem 6962 Meter hohen Aconcagua in Südamerika den ersten der „Seven Summits“, der höchsten Berge aller Kontinente. 2017 hatte sie mit der Bezwingung des 4897 Meter hohen Mount Vinson in der Antarktis die Serie komplett. Im selben Jahr hatte sie auch als jüngste deutsche Frau den Mount Everest bestiegen.

Und nun der Südpol. Ein russisches Frachtflugzeug hatte die 29-Jährige, die ihre Reisen nach eigenen Angaben weitgehend selbst finanziert, im November von Chile auf die Berkner-Insel gebracht. Von dort ließ sich die Westfälin mit einer »Twin Otter«, die ein Fahrwerk aus Skiern hat, an die Küste der Antarktis fliegen.

Alles, was sie voraussichtlich brauchen würde, hatte sie dabei – die Kamera, die Satellitentelefone und den Notsender dicht am Körper, um die Akkus bei bis zu minus 35 Grad zu wärmen. Und alles andere wie das Solar-Panel zur Stromerzeugung, Medikamente und Essen auf dem Schlitten. Anja Blacha hatte das Ziehen der Last fast ein Jahr trainiert. In Grönland mit einem Schlitten und in Zürich mit drei Autoreifen, die sie an Gurten hinter sich herschleifte.

Zwei Drittel des Gepäckgewichts machte das Essen aus. Für jeden Tag ein Kilogramm plus sechs Reserverationen. Zum Frühstück gab’s Haferflocken mit Kokosmilch, während des Marsches Nüsse und getrocknete Früchte. Und abends kochte sich die Abenteurerin gefriergetrocknetes Essen, das sie mit Butter verfeinerte.

„Warme Kleidung ist essenziell«, sagt die 29-Jährige vor dem Start. Direkt auf dem Körper trug sie deshalb Sachen aus Merinowolle, weil die wärmt – und Geruchsbildung bis zu einem bestimmten Grad unterbindet. Denn für Wechselsachen war kaum Platz.

„Not Bad for a Girl“ – „Nicht schlecht für ein Mädchen“, kommentierte der Heilbronner Sportfachhändler „Intersport“ Blachas Erfolg. Mit einer gleichnamigen Kampagne hatten Anja Blacha und der Sportartikelhändler der Welt zeigen wollen, dass Rekorde unabhängig von geschlechtertypischen Voraussetzungen möglich sind.

Abenteurerin Anja Blacha wird jetzt von einem Flugzeug vom Südpol abgeholt. Mal sehen, wo es als nächstes hingeht.

Aus Anja Blachas Logbuch:

13.11.2019: Die ersten 24 Stunden und 28 km geschafft.

14.11.-22.11.2019: Wetterumschwung, mit jedem Tag zunehmend erschwerte Bedingungen: Seitenwind 45-65 km/h, Neuschnee, -35 °C tagsüber.

28.11.2019 : Der einzige Tagesabschnitt, der bergauf geht. Nebel, Wolken, Pulverschnee.

1.12.2019: 1. Advent mit Lebkuchen im Zelt und Musik

9.12.2019: Besondere Vorsicht im Sallee Snowfield, das von Gletscherspalten durchzogen ist.

10.12.2019: S83° überquert – noch 780 km bis zum Südpol.

12.12.2019: Tag 30. Mehr als 640 Kilometer geschafft. Tagesration jetzt 5000 Kalorien.

15.-21.12.2019: Tiefer Pulverschnee, der besondere Anstrengung erfordert. Sonne hinter Wolken und Schnee, Elektrogeräte im Notstrommodus.

24.12.2019: Erste private Telefonate mit der Familie. Schokolade, Plätzchen und frische Kleidung als Weihnachtsgeschenk. Noch 440 Kilometer.

31.12.2019: Letzter Tag eines Jahres, in dem ich jede dritte Nacht im Schlafsack verbracht habe.

1.1.2020: Selbst in der Daunenjacke wird mir nicht mehr warm. Seit langem erstmals wieder acht Stunden Schlaf.

9.1.2020: 20 Kilometer vor dem Ziel ist die Südpolstation zu erkennen. Ankunft am Südpol.