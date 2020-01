Bei dem schweren Unfall in Bielefeld ist am Samstagabend ein Audi in Brand geraten. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). Auf der Lageschen Straße ist es zwischen der Autobahnabfahrt und dem Ostring am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei Personen verletzt wurden. Nach einem Auffahrunfall mit hoher Geschwindigkeit, geriet ein Auto in Brand, ein weiteres kam an einem Wall zum Stehen. Der mutmaßliche Unfallverursacher soll erheblich alkoholisiert gewesen sein.

Unfallzeugen alarmierten gegen 18.20 Uhr die Rettungskräfte und eilten den Verletzten zur Hilfe. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein 36-jähriger Bielefelder mit seinem Audi A4 in Höhe des Blitzers mit hoher Geschwindigkeit in das Heck eines Porsche Panamera gekracht sein. Der 30-jährige Bielefelder und seine Beifahrerin wurden mit ihrem Auto gegen einen Wall geschleudert und kamen dort zum Stehen. Der Unfallverursacher rettete sich aus dem Audi, da dieser im Bereich des Motors Feuer gefangen hatte.

Rettungswagen kam zufällig am Unfall

Die Besatzung eines Rettungswagens, die einen Patienten ins Krankenhaus brachte und zufällig am Unfallort vorbeikam, wartete das Eintreffen der Einsatzkräfte ab, wie Einsatzleiter Christian Gräfte mitteilte. »Wir mussten keine technische Rettung vornehmen, da die Insassen bereits aus ihren Fahrzeugen befreit waren. Der Audi stand in Flammen und wurde abgelöscht. Die drei Unfallbeteiligten wurden an der Einsatzstelle medizinisch versorgt und mit einem vermuteten Hochgeschwindigkeits-Schleudertrauma in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Insassen des Porsche sind vermutlich schwer verletzt.«

Mit hoher Geschwindigkeit ins Heck geprallt

Am Porsche klemmten die Brandbekämpfer die Batterie ab, um dort den Brandschutz sicherzustellen. Die Lagesche Straße wurde kurzzeitig auch stadtauswärts während der Löscharbeiten gesperrt. Die Besatzungen von sieben Streifenwagen waren vor Ort im Einsatz, sagte Michael Albrecht, Einsatzleiter der Polizei. »Den Führerschein des 36-jährigen stellten wir sicher. Da er erheblich alkoholisiert war, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an, um die Fahrtüchtigkeit festzustellen. Zeugen des Unfalls gaben zu Protokoll, dass der Audi etwa 40 Meter vor dem Blitzer mit hoher Geschwindigkeit auf dem rechten Fahrstreifen in das Heck prallte. Da auch der Blitzer bei beiden Fahrzeugen auslöste, erhoffen wir uns dadurch Hilfe bei den Ermittlungen zur Unfallursache und der gefahrenen Geschwindigkeit.«

Sachschaden vorläufig auf 70.000 Euro geschätzt

Nach den Löscharbeiten am Audi blieb ein Schaumteppich zurück. Einsatzleiter Christian Gräfte ordnete einen Gutachter vom Umweltamt an. Mit Wasser aus den Löschfahrzeugen wurde dieser grob beseitigt, den Rest erledigte eine Kehrmaschine. Die im Stau wartenden Fahrzeuge wurden von der Polizei zurückgeführt. Die Beamten wandten das Monobildverfahren an, um die Unfallspuren zu sichern. Dafür blieb die B66 noch einige Zeit in Fahrtrichtung stadteinwärts gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt, der Sachschaden wurde vorläufig auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren insgesamt 22 Retter. Ein Notarzt und drei Rettungswagen, einer davon aus Oerlinghausen, sowie Feuerwehrkräfte der Hauptwache und der Löschabteilung Hillegossen.