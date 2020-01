Von Uta Jostwerner

Die vierte Auflage des Neue-Musik-Festivals scheint einen Wendepunkt zu markieren: „Schon am Freitagabend waren mehr Besucher da als in allen Jahren zuvor“, freut sich Christof Pülsch, Initiator, Organisator und künstlerischer Leiter des Neue-Musik-Festivals in Personalunion. Und auch am Samstag und Sonntag waren die Bänke der Zionskirche stets gut besetzt. Ein aufgeschlossenes Publikum – nicht wenige verbrachten Stunde um Stunde in der gut geheizten Kirche – bedachte so manchen musikalischen Beitrag mit frenetischem Applaus.

Experimentelles begeistert

Etwa den Beitrag des Perkussionsduos Yoana Varbanova und Antonio Ruiz Giménez, beides Absolventen der Musikhochschule Detmold. Sie stellten ihre rhythmische Vielseitigkeit in den Dienst der Neuen Musik, wobei ein Steve Reich ja schon zu den Klassikern dieses Genres zu zählen ist. Nicht nur die ausgeklügelten spieltechnischen Finessen des Marimbaphones beherrscht das Duo par excellence. Große Begeisterung brachten ihre vermeintlich einfachen Beiträge hervor: Ein sich wiederholender Klatschrhythmus wird in der zweiten Stimme um eine Achteleinheit verschoben und somit zu einem polyrhythmischen, dicht gewebten Klangerlebnis.

Ein audio-visuelles Experiment präsentierten die beiden mit „Plato’s Cave“ von Casey Cangelosi, einer Komposition für je zwei Holzstöcke und Hände aus dem Jahr 2011. Dabei saßen sich die beiden Spieler im Schneidersitz auf dem Fußboden gegenüber und gaben trommelnd und gestikulierend eine rhythmisch ausgeklügelte Partitur wider. Das Publikum verfolgte diese ungewöhnliche Performance mit sichtlicher Faszination.

Elektronische Klangerzeugung

Wieder bildeten die drei Festival-Tage in Einzel- und Ensemblebeiträgen ein breites Spektrum der zeitgenössischen Strömungen ab. Erstmals wurde auch der elektronischen Klangerzeugung in verschiedenen Beiträgen Raum gegeben. So ließen sich die Besucher zum Beispiel in ein industrielles Szenario mit kreischenden und hämmernden Geräuschsplittern entführen. Soundkünstler Rainer Bürck kreierte mit halligen und verzerrenden Effekten sowie rhythmischen Wiederholungen ein intensives Hörerlebnis, das die Mühsal und akustische Kulisse industrieller Arbeit spürbar werden ließ.

Neben Musikerinnen und Musikern aus NRW konnte Christof Pülsch in diesem Jahr mit dem Freiburger „ensemble recherche“ eine Formation gewinnen, die seit Jahrzehnten die zeitgenössische Musik mitgestaltet und auf diesem Gebiet Maßstäbe setzt. Das Ensemble beeindruckte am Samstagabend unter dem Motto „Winter, Sonne, Morgenröte“ mit einem Programm, das in chronologischer Abfolge die Zyklen der Natur widerspiegelte. Höhepunkt der Darbietung war die Uraufführung einer Komposition, die vom Festival Frakzionen eigens in Auftrag gegeben wurde. Sie stammt von dem jungen Spanier Javier Quislant und trägt den Namen „Entra la aurora en el jardin“ – Anbruch der Morgenröte im Garten. Das Stück beginnt mit dunklen Tönen und hellt sich klangfarblich zunehmend auf, auch wenn die Klangerzeugung experimentell bleibt. Und auch der Spielgestus entwickelt und steigert sich zu lebhafter Freude.

Das hochkarätige Programm mit kurzen Enheiten von 40 bis 45 Minuten wurde erneut zu freiem Eintritt geboten und durch freiwillige private Spenden sowie Projektmittel der Kunststiftung NRW, dem Musikfonds Berlin sowie regionaler Förderer ermöglicht. Erstmalig konnte durch Sponsoring auch eine filmische Dokumentation des Festivals erfolgen.

Kommentar

Wer auch immer in der Vergangenheit ein gesteigertes Interesse an zeitgenössischer Musik verspürte, musste weite Wege in Kauf nehmen, um einschlägige Festivals zu besuchen. Dank des Engagements des Zionskantors Christof Pülsch bekommen Bielefelder nunmehr ihr Neue-Musik-Festival frei Haus geliefert. Freier Eintritt und kurze Konzerteinheiten tragen dazu bei, Barrieren abzubauen. Interviews mit den Ausführenden, die auf der Festival-Homepage nachzuhören sind, gewährleisten einen leichten Zugang für jeden, der neugierige genug ist, sich mit einem Genre zu befassen, das herkömmlich einem Fachpublikum zugeschrieben wird. Frakzionen überwindet diese Grenze und wendet sich mit spannenden Beiträgen und sympathischem Konzept an Jedermann.