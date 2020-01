Vier Räumlichkeiten, vier Charaktere: In „Requiem“ spielen vier Schauspieler (im Uhrzeigersinn: Carmen Priego, Lukas Graser, Thomas Wolff, Brit Dehler) für 20 Zuschauer hintereinander pro Abend in der Rudolf-Oetker-Halle. Foto: Theater, Heinz Holzmann

Von Burgit Hörttrich

Am Anfang ist es ein wenig wie im Wartezimmer eines Zahnarztes vor der Wurzelbehandlung: Man weiß nicht, wie schmerzhaft es wird. Um 19.12 Uhr kommt meine Begleitperson, die mich, ausgestattet mit Kopfhörern, in einen innen teilverspiegelten Holzkubus führt. Erste Station meiner Zeitreise, die in den 1920er Jahren beginnt. Eine Stimme versichert mir, man habe auf mich gewartet, lange schon, befiehlt mir, eine schwarze Augenbinde anzulegen. Dann werde ich scheinbar durch ein Labyrinth von Gängen geführt, eine Aufzugfahrt, wieder ein Kubus. Augenbinde ab, Tür auf – und ich stehe in einem Kinderzimmer von vor 100 Jahren.

Schauspielerin Carmen Priego in Uniform macht mich zum Sprössling einer (Unternehmer-)Dynastie, fordert („Kinn hoch“), ist neugierig („Wie hältst Du es mit dem anderen Geschlecht, dem zarten?“), rückt nah heran, ist streng, scheint dann zu flirten und schickt mich, den Sprössling, den Erben, hinaus. In eine ungewisse Zukunft, in den Krieg? Kinn hoch.

Die szenische Installation ist inspiriert von dem Ort, der Konzerthalle, errichtet im Auftrag von Caroline Oetker zum Gedenken an ihren Sohn Rudolf Oetker, gefallen 1916 vor Verdun. Sie ist inspiriert aber auch von der Familiengeschichte, von Unausweichlichkeit, Bewahren, Erwartungen, Scheitern, Verstrickungen in der NS-Zeit.

In dem Raum, der im Normalfall das Dirigentenzimmer ist, wartet Lukas Graser. Er ist der Stellvertreter, der Ziehvater des Unternehmers der nächsten Generation. Der Stellvertreter tritt in Unterwäsche auf, aber die Uniform ist griffbereit, das Leder der Stiefel blitzt, der „helle Kopf“ ziert den Spiegel. Er, der Stellvertreter, spricht vom „Puddingmund“, davon, dass der Sieg auch im Kontor errungen werden kann, weil schließlich (theoretisch) auch der Soldat an der Front gern Pudding zum Dessert hätte. Er nennt den Erben, also mich, den Zuschauer, einen Drückeberger – um dann gleich „Spaß“ hinterher zu schieben. Lukas Graser spielt einen eiskalten, ja, gefährlichen Macher, einen Kriegsgewinnler, einen Mann, der sagt, er wisse, dass sein Name vergessen würde, „während der deine berühmt wird.“ Beklemmend, eindrücklich. Draußen wartet meine Begleitperson, das Orchester spielt sich (scheinbar) ein, dann erklingen Passagen aus Mozarts „Requiem“. Ich stehe unversehens auf der Bühne. Der Saal – leer. Bis eine Stimme sagt, was ich zu tun habe („Kinn hoch“).

Thomas Wolff, er, der den Grundstein des Unternehmens gelegt hat, sagt dem Enkel, dem künftigen Patriarchen, was von ihm erwartet wird. Der Staffelstab wird weiter gegeben. Der Familientradition aber bleibt man treu. Das liegt im Blut.

Dann geht es in die tiefsten Tiefen des Konzerthauses, ins Unterbewusstsein des künftigen Konzernchefs – in den Heizungskeller. Brit Dehler, eine goldene, verführerische Gestalt in der Dunkelheit, zeigt ihm, wie sein Leben auch aussehen könnte. Lust statt Verlust(rechnung). Dann: Sirenen, Luftangriff. „Raus, raus“. Durch feuchte Räume, eine schmale Treppe eile ich – ins Freie. Es ist vorbei. Überstanden. Viel Material zum Nachdenken. Kein Vergleich mit einer Wurzelbehandlung.

Kompliment der minutiösen Organisation. Großes Kompliment den vier Schauspielern. Sie müssen nicht nur 20 Mal pro Abend ihre herausfordernden Texte sagen, sie müssen sich jeweils auf ihr Gegenüber einstellen. Ein Schweiger, jemand, der sich einmischt, auf rhetorische Fragen antwortet, der sich anfassen lässt – oder auch nicht? Jeder von ihnen war auf eigene Weise herausragend, Lukas Graser aber war – das ist in diesem Fall ein dickes Lob – zum Davonlaufen.