Der 26-Jährige setzte sich in einem Trainingswettkampf und einer Challenge durch und ist in die nächste Runde eingezogen. In der ersten Woche reduzierte Habeck sein Gewicht um 7,6 Kilo von 152,1 auf 144,5 Kilogramm. „Das ist eine gute Zahl. Jedes Gramm zählt. Ich habe viel Gas gegeben“, so der Bielefelder, der nun am kommenden Sonntag, 19. Januar, erneut als einer von 18 Kandidaten im Camp zu sehen sein wird.